Regjeringen gjør yrkesfagene mer praktiske

Vi er helt enige med Stavanger Aftenblad (leder 7. april) når de sier at verken vi eller ungdommen kan være bekjent av at mange ungdom står helt utenfor både skole og jobb. Vi er også enige i at flere må få gjennomføre utdanningen sin på praktisk vis.

Mer spesialisering

Derfor har vi gjort, og gjør mye for å legge mer til rette for mer praktisk rettede utdanningsløp for yrkesfagene. Vi skal nå innføre mulighet til å fordype seg tidligere og mer spesialisering fra og med første skoleår. Skal man bli tømrer skal man lære mer av tømrerfaget og mindre av andre ting.

Ungdom må utdannes til jobb, ikke ledighet.

Dette la vi frem i mars og skal være den nye strukturen for yrkesfagene fra 2020. Mer praksis og mer rettet inn mot næringslivets behov er to av de viktigste endringene. Ungdom må utdannes til jobb, ikke ledighet. Den nye strukturen kommer i tillegg til den voldsomme satsingen regjeringen har lagt ned for å forsterke og løfte yrkesfagene.

Siden 2013 har vi bevilget over 600 millioner kroner til yrkesfagene, vi har økt lærlingtilskuddet med hele 21.000 kroner, mens det nesten stod stille under forrige regjering, samtidig stiller vi krav om lærlinger for offentlige virksomheter og i offentlige anbud. Og dette gir resultater.

Øke statusen

De siste fem årene har antall lærlinger i offentlig sektor økt kraftig, flere fullfører og tar fagbrevet, andel elever som søker yrkesfag, øker for andre år på rad. Aldri har det vært inngått flere lærekontrakter og andelen som får læreplass, er den høyeste siden 2011. Vi leverer. Vi vil også gjøre yrkesfagene mer motiverende ved å gjøre fellesfagene mer yrkesrettet, disse er i dag for teoretiske. I tillegg innfører vi nå et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen for gi flere elever mulighet til yrkesretting tidligere. Alt dette for å øke statusen til yrkesfagene og få flere til å fullføre.

I 2018 styrker vi de yrkesrettede utdanningene med 70 millioner, blant annet for å øke antall læreplasser i fylkene. Det må også bli slutt på den tiden hvor de med gode karakterer rådes til å ikke velge yrkesfag. Yrkesveien ikke er en endestasjon, man har mulighet til å gå videre og bygge mer kompetanse. Nå løfter også regjeringen fagskolens status som høyere yrkesfaglig utdanning med en helt ny fagskolelov. Det er et signal til yrkeselever om at de blir satset på av denne regjeringen.