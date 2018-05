Vi tilrettelegger for en ny milliardindustri

Best på pris og rammebetingelser har ikke akkurat alltid vært vårt trumfkort i arbeidet med å attrahere nye bedrifter til Stavanger-regionen. Det har likevel vært mange gode og naturlige grunner, spesielt for industribedrifter innen olje og gass, til å etablere seg her.

Spørsmålet er imidlertid hvilke incentiver som framover blir nødvendige for at vi skal tiltrekke oss kompetansebedrifter og dermed generere nye arbeidsplasser når vi skal ut og selge regionen i et mildest talt tøft marked. Svaret er enkelt: Du kommer ikke utenom pris og øvrige rammebetingelser, men også verdier som bærekraft, demokrati og stabilitet veier tungt. Det spesielle med prosjektet som nå ledes av grupperingen Ryfylke IKS, Haugaland vekst, kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland, Forsand, Strand, Tysvær, Time, Sokndal og Bjerkreim, samt Fylkeskommunen er at det tar alle disse elementene opp i seg.

Billigst

Å tilrettelegge for kraftkrevende industri i vår region, er å utnytte vårt konkurransefortrinn optimalt. Billigst på ren energi, billige og tilrettelagte tomter, midt i et «cable corner» med fiber- og strømkabler til England og Tyskland og med passelig kjølig klima. Når et større selskap kan spare store beløp på å etablere seg i Rogaland i stedet for i Storbritannia, snakker vi om en enorm fordel. Spesielt behovet for datasentre i Europa er meget stort, og Green Mountain på Rennesøy er allerede internasjonalt anerkjent og utfordrer med behov for vekst og mer areal. I tillegg er man i gang med å tilrettelegge en rekke tomter i hele regionen som har den rette lokasjonen i forhold til fiber og krafttilgang. I hele ni steder i fylket legges det til rette for næringstomter.

Går i rett retning

Utgangspunktet er altså at vi i vår region er storeksportør av energi som råstoff i stedet for å foredle denne i produksjon og skape verdier og arbeidsplasser lokalt. Nå jobbes det med en helhetlig strategi som kan endre hele dette bildet. Selv om mye arbeid gjenstår, er det grunn til å merke seg at rammebetingelsene går i rett retning.

Elavgiften er fjernet og regjeringen har presentert sin datasenterstrategi hvor det ikke bare er svært høye ambisjoner, men hvor det også følger penger med til fiberinfrastruktur. Men viktigst av alt: Næringslivet har for alvor begynt å se næringens potensial.

Dette er et miljø som ikke har overdreven tålmodighet når det gjelder langdryge offentlige prosesser.

Krevende prosess

Framover skal vi gjennom en krevende prosess hvor samspillet mellom kommuner, fylkeskommune og næringslivet blir helt avgjørende. Om det ikke skal tas snarveier i prosessen, så er det i hvert fall helt nødvendig at det lages en «fasttrack-løsning» som sikrer framdrift.

Behov for fiber og strøm vil øke dramatisk når noen av de store kundene gjør sitt inntog, og da gjelder det å komme behovene i forkjøpet. Skal vi plukket ut et incentiv som i dag er argumentet mot å flytte fra Manchester til Rennesøy, så er det mangelen på robust fiberkommunikasjon med utlandet. Nettopp derfor er det så viktig å beholde ambisjonen om å få NO-UK.com-kabelen til England på plass snarest mulig, og i henhold til ambisjonen (2020). Det må dessuten være tellekant på tilgjengelige næringstomter med nødvendig infrastruktur og en friksjonsfri prosess, slik at potensielle kunder raskt kan få etablert seg. Dette er et miljø som ikke har overdreven tålmodighet når det gjelder langdryge offentlige prosesser.

Incentiver i verktøykassen

Svensken Matz Engmann er mest kjent for å ha fått Facebook til å etablere seg med et stort datasenter i Luleå. Han viste at det går an, selv for en liten kommune, og få dette til hvis det jobbes målrettet og med gode incentiver i verktøykassen. Engmann er nå engasjert av Ryfylke IKS som konsulent. Framover trenger vi nettopp dedikerte ressurser som selger Stavanger-regionen og driver oppsøkende virksomhet mot potensielle bedrifter som ønsker seg hit. Å dra ut i verden med dette prosjektet og disse incentivene i kofferten må være en drøm for et godt salgsteam.