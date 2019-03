I Håvamål heter det:

«Døyr fe; døyr frendar;

døyr sjølv det same.

Eg veit eitt som aldri døyr,

dom um daudan kvar.»

Det skulle bety at alt og alle skal dø en gang, og det eneste vi etterlater oss er ettermælet vårt. Temaet har fascinert mennesker til alle tider, men som fenomen er ettermælet overraskende lite diskutert. I hvert fall ifølge filosofene Espen Gamlund og Carl Tollef Solberg som i siste nummer av Samtiden (https://samtiden.no/) påpeker at selv om kroppene våre og livet som sådan stopper med døden, fortsetter vi å eksistere. «Noe ved oss overlever. Dette «noe» utgjør vårt ettermæle, minnene om oss, det vi blir husket for.»

Og dette «noe» har verdi. Men hvilken? Hvem skal skrive ditt ettermæle, og hvordan? Hvor lang tid bør det gå før man utleverer et menneske posthumt?

Medmennesket Siw

Jeg er verken filosof eller historiker, men som journalist er dette spørsmål jeg har tumlet med etter å ha lest den 60-sider lange reportasjen i Aftenbladet lørdag 9.februar, om medmennesket Siw og hennes tragiske endelikt. I utgangspunktet oppfatter jeg Aftenbladet som en anstendig og grundig avis. Det samme gjelder for journalistene bak Siw-reportasjen, Thomas Ergo og Tove M. E. Bjørnå, som begge er anerkjente og har gode intensjoner med journalistikken sin.

I dette tilfellet har jeg likevel innvendinger som er knyttet til det journalistiske og etiske. Jeg er usikker på om Aftenbladets framstilling av Siw er så dypt respektfull som avisa vil ha det til, en usikkerhet jeg deler med flere. I diskusjoner er Aftenbladets dekning blitt karakterisert som «sosialpornografi kamuflert som barmhjertig journalistikk».

Jeg er usikker på om Aftenbladets framstilling av Siw er så dypt respektfull som avisa vil ha det til

Sosialpornografi er et sterkt ladet begrep, hva betyr det? Ifølge Det Norske Akademis ordbok betyr det utlevering av folks privatliv, især forhold av tragisk karakter. Ifølge Wikipedia er sosialpornografi en type journalistikk der personer utleveres på en intim måte. Betegnelsen brukes særlig om personer som ikke klarer å ivareta egne interesser og forstå konsekvensene av å stille opp for pressen, for eksempel barn eller ressurssvake. Vi kan føye til: Og døde.

Et godt eksempel på sosialpornografi

I lys av disse definisjonene kan Aftenbladets reportasjer om Siw sies å være et godt eksempel på sosialpornografi. Kan det likefullt tenkes at dette er forsvarlig journalistikk der hensikten helliger middelet?

I innledningen spør Ergo og Bjørnå: «Hva gjorde egentlig samfunnet for å hjelpe Siw?» Ikke så reint lite faktisk, noe reportasjen er en grundig beskrivelse av. Aftenbladets bilag kan leses som en dokumentasjon av hvor mye hjelp Siw fikk, ikke hvor lite. Underveis bruker avisa 60 sider på å vrenge sjela til et menneske på en måte som det er grunn til å problematisere, på flere måter. Inntrykket man får er at Siw ble tapt for denne verden lenge før kroppen hennes døde. Det interessante er at Aftenbladet gir henne nytt liv etter hennes død, det som Gamlund og Solberg kaller narrativt etterliv. I denne fortellingen er den omkomne fullstendig prisgitt skaperne av narrativet, og mister kontroll over eget ettermæle. De to filosofene understreker at «…innenfor livet kan vi oppklare misforståelser, forsvare oss og argumentere for vår sak. Den døde er derimot forsvarsløs overfor omtalen av seg selv.» De framhever også følgende som sikkert kan oppleves som provoserende av mange:

«På samme måte som at noen biologiske liv ikke er verdt å leve, finnes det narrative etterliv det ikke er verdt å ønske seg.»

Etter hvert vil jeg gjengi noen av Aftenbladets beskrivelser av Siw, men først en sving innom pressens egne etiske retningslinjer Vær Varsom-plakaten. I Siw-saken er følgende paragraf mest relevant:

4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

Dette gjelder først og fremst folk som er i live, men er ikke døde mennesker inkludert i disse hensynene? Bør vi i enda større grad ta hensyn til de døde? Siw er ingen fordums krigshelt eller polfarer som til slutt får passet påskrevet, men et medmenneske i vår egen samtid. Hun kan ikke gi samtykke, kan ikke godta offentlighetens søkelys, hun har ingen råderett over sitt eget ettermæle. Det forvalter vi som er igjen.

Bør vi i enda større grad ta hensyn til de døde?

Glassjenta

Her dukker det opp et viktig paradoks som understøtter hvorfor vi må rokke ved Aftenbladets urokkelige tro på at avisa har gjort alt rett: Glassjenta ble presentert tilsvarende som Siw, hun fikk sin egen lille bok, men hun er stadig i live. Hun er i stand til å påvirke og godkjenne hva som blir skrevet om henne, og hun er anonym. Siw identifiseres, og er død. Hun lever videre i folks minner, men har ingen kontroll over hvordan de blir presentert. Hvorfor måtte Siw identifiseres? Var det enklere å ta denne beslutningen fordi hun var død?

Thomas Ergo utdyper redaksjonens vurderinger på egen Facebook-vegg: «Om Siw hadde godkjent dette, kan vi ikke vite. Siw er død. (…) Vi tror ikke vi skal tenke hva Siw hadde ment om hun hadde levd. Poenget er jo at det gjør hun ikke.» Ergo, begrunnelsen for å omtale en død person, er at vedkommende er død? Samtidig erkjenner han at ingen kan vite sikkert om Siw ville støttet publiseringen.

Revurderte Aftenbladet?

En tilbakespoling: Aftenbladet får på et tidspunkt ferten av en sørgelig skjebne som tenner den journalistiske gnisten. Journalistene hører om Siw, en slags kjendis i det lokale rusmiljøet, som døde i 2015. Her kan det være en historie å fortelle, en «case» som journalister sier. Men det trengs tilgang til journaler og høyst private helseopplysninger som er beskyttet av lovverk. Nøkkelen er Siws nærmeste pårørende. Aftenbladet sporer opp hennes far. Når han sier ja, så er det håp om å oppheve taushetsplikten. Journalistene får etter hvert tilgang til alt.

Det er interessant at på side 49 i reportasjen (kapittel 8) sier faren «jeg angrer» i møte med journalistene, i lys av det han hadde satt i gang. Scenen med en angrende far med hodet i hendene er rørende skildret. Men vi får ikke vite om Aftenbladet revurderte hele prosjektet. Fortellingen bare fortsetter. Faren håper det kommer noe godt ut av det.

Hadde Aftenbladet publisert disse 60 sidene om Siw hvis hun levde?

Ville Siw vært samtykkekompetent om hun levde i dag? Sannsynligvis ikke. Hadde Aftenbladet publisert disse 60 sidene om Siw hvis hun levde? Neppe, hun ville trolig vært en kilde som måtte beskyttes mot seg selv, i henhold til VV-plakaten. Hvis dette er sannsynlig, hva er begrunnelsen for å pulverisere denne beskyttelsen i et langtekkelig drama etter hennes død? Jeg tenker: Nettopp fordi Siw var så hjelpeløst utagerende i eget liv, burde hun hatt ekstra beskyttelse etter sin død. Aftenbladet kunne fremdeles skrevet om svikt i kommunal rusomsorg, men journalistene måtte droppet den sterke private beretningen. Som journalist vet jeg hvor kjipt det er å droppe en god historie.

Om Siw

Her følger et utvalg av det Aftenbladet skriver om Siw. I kapittel 3 kan vi lese:

«Bevisstløs og sinnssyk i gjerningsøyeblikket, konkluderte psykiateren. Og: Mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner. Siw var en av de siste som fikk den berømte diagnosen før den ble slettet fra psykiatriens ordliste. (...) Etterpå overhørte han kallenavnet de brukte på henne, når hun ikke hørte dem: Madrassen. (...) Før avhøret startet, uttalte siktede at hun var konge i Irland, og hun spurte i den anledning om hun kunne slippe avhøret.»

Hvorfor velger Aftenbladet å framheve outrerte, psykotiske utsagn?

Sitatet om kongen av Irland er også uthevet visuelt i nett-saken, i likhet med andre drøye beskrivelser. Hvorfor velger Aftenbladet å framheve outrerte, psykotiske utsagn? Er dette å vise Siw «dyp respekt»? Det ligger i sosialpornografiens natur at den spekulerer i menneskets trang til å se at andre har det verre enn oss selv. Muligens oppnår Aftenbladet noe prisverdig med denne typen språklig og grafisk journalistikk, men vi skal ikke være i tvil om at Siw blir brukt. Spørsmålet er: Blir hun misbrukt? Videre, fremdeles i kapittel 3:

«Hun var ei forvirret dame, mente miljøarbeiderne. (...) Hun var egosentrisk, skrev psykiaterne. Hun hadde lite medfølelse med andre. Manglet ansvarsfølelse. Manglet respekt for sosiale normer og forpliktelser; hadde vært seksuelt inviterende overfor tilfeldige pasienter på psykiatrisk, og selv fortalt at hun hadde vært utro mot kjæresten flere ganger.»

Et lite karakterdrap der altså, og hittil er vi bare ferdig med kapittel 3 av 8. Hva oppnår Aftenbladet med denne massive intimiseringen av et menneskes liv? Hvorfor strekke det så langt, når hensikten er å peke på forbedringsmuligheter i offentlig rusomsorg?

Er det nødvendig?

I kapittel 4 får vi høre om alle tvangsinnleggelsene, til sammen var det over 30. Videre at det ble etablert en ansvarsgruppe bestående av ulike personer fra offentlige etater.

«De fortalte at naboene stadig klaget på Siw, for eksempel på at hun gikk ut med søpla splitter naken. (...) Hun var skamklippet, som en tyskertøs etter krigen. På stuegulvet var det svimerker etter strykejern. Noen hadde brent henne med strykejern flere steder, i lysken, under navlen og antakelig i skrittet.»

Hvorfor skrive «antakelig i skrittet» hvis dette ikke er bekreftet? Dette sitatet er også framhevet grafisk, og serveres med flere triste bilder av et skakkjørt menneske. Avisa nøler ikke med å bruke politiets lite flatterende portretter i ulike varianter. Her kan vi se hvordan Siw gradvis forvandles fra en frisk jente til en sterkt preget rusavhengig med dødt blikk. En ting er om dette kan forsvares, men er det nødvendig? Hvorfor?

Som om ikke skjebnen hennes var ille nok

Aftenbladet velger også å beskrive Siw som en tyskertøs. Som om ikke skjebnen hennes var ille nok, må hun tåle et skjellsord fra krigen, det mest fornedrende man kunne kalle en norsk kvinne. Over 60 sider blir hun blottlagt, likevel føles det rett å slenge på litt ekstra. Bidrar ikke det til å stigmatisere et vergeløst menneske? Hva slags ekstraverdi tilfører det saken, annet enn en form for morbid lesning?

Videre, hentet fra kapittel 4:

«Andre ganger kunne hun uten forvarsel hive av seg klærne og gjøre ting som fikk de mest skruppelløse mannfolk til å rødme. (...) – Jeg har aldri møtt noen som var så ødelagt» sier en venn. Og når man skulle tro at nok var nok, kommer historien om da Siw kjørte bananas på en gravlund med en Mercedes. Fremdeles er det tre kapitler igjen.

Hvor ble det av antydningens kunst?

Kapittel 7: «Han hørte rykter om at Siw lurte de nye gutta, at hun sto i vinduet og plystret på dem idet de gikk ut verandadøra. De visste jo ikke hvem Techno-Siw eller Syre-Siw var, og ga henne gjerne en smell, mot et ligg. Dagen etter lo folk seg i hjel og sa ting som: Vet du ikke hvem Techno-Siw er? Hun er ei hore. Hun er fullstendig gal. Hun er dødsskitten. Nå må du sjekke deg! Nå må du sjekke deg!»

Aftenbladet gjengir rykter og at «folk ler seg i hjel» i omtalen av et menneske som ruset seg i hjel. Et annet sted beskrives hun slik: «Hun var som et skjelett. Du kunne se tvers gjennom henne. (…) Hun kom inn her og laget mat jeg ikke trodde det var mulig å lage. Det var sydramat! En hund ville faen ikke spist det!»

Siws fornedrelse er eksponert til evig tid på nett

Oppsummert, og dette gjør vondt å skrive: Ifølge Aftenbladet er Siw forvirret, psykotisk, sinnssyk, hun er knapt nok en hund, men en madrass, en hore og en tyskertøs som spiser søppelmat. Hvor ble det av antydningens kunst? Avsnitt på avsnitt med detaljerte skildringer av et menneske i oppløsning, som strippes for den siste ære. Siws fornedrelse er eksponert til evig tid på nett. Og redaksjonen mener de har behandlet Siw med respekt. Igjen og igjen prøver jeg å forstå det.

Anders Minge

Og så, kapittel 8, det unngåelige klimakset, det dramaturgiske høydepunktet: Siw dør, eller hun blir funnet død, og vi vet ikke om hun døde alene eller om hun ble drept. En nabo blir intervjuet anonymt: «Alt kunne vært forhindret. Men de brydde seg ikke.» Dette sitatet velger Aftenbladet å bruke som tittel i en av nettreportasjene. En ukjent person som får oppsummere med en tanke: «Alt kunne vært unngått. Men de brydde seg ikke.» En ting er at Aftenbladet varierer mellom «forhindret» og «unngått» fra brødtekst til tittel, en annen er om avisa faktisk mener at dette er en god oppsummering av saken?

Er det respektfullt?

I så fall, er det respektfullt mot alle som faktisk brydde seg om Siw? Alle som prøvde å forhindre? Hun falt mellom mange kommunale stoler, men mange brydde seg også, det har Aftenbladet vist med grundighet.

Thomas Ergo skriver i den etiske sjølmeldingen på Facebook at han jaktet på de gylne øyeblikkene i Siws liv, men i teksten er det langt mellom dem. Jeg leter etter det normale i denne saken, noe som gir Siw mer menneskeverd enn det freakshowet vi blir vitne til. Thomas forklarer at de ikke har publisert alt, det fins mer. Hva er det vi ikke får vite? Passet det ikke inn i dramaet?

Hvis du var Siw, ville du likt å få livet ditt brettet ut etter tre tiår med stoffmisbruk? Kan det være at Aftenbladets reportasje kan leses som en sosialpornografisk fortelling som bryter Vær Varsom-plakaten og etablerer et ettermæle den avdøde aldri ønsket? Og prinsipielt: Hvis du motvillig må innse at media teoretisk kan bruke deg som «case» etter din død, ville du foretrukket anonymitet eller full offentlighet?