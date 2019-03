Vi jobber for et sosialt, rettferdig og grønnere Stavanger

«Ingen av opposisjonspartiene har en klar visjon eller ambisjon for vår kommune», hevder han. Det er dessverre blitt en uvane i politikken å høre bare det man vil høre når ens politiske motstandere har ordet. Vi fire som har gått sammen om et alternativt budsjett for Stavanger de siste to årene, tillater oss derfor å svare Perales i klartekst: De rød-grønne budsjettpartnerne Ap, MDG, SV og Rødt jobber for et sosialt, rettferdig og grønnere Stavanger.

Dagens flertall har sittet stille og sett på at kommunen har fått 3000 flere fattige barn.

Må flere bein å stå på

Norges oljehovedstad må få flere bein å stå på, og det fordrer en mer aktiv næringspolitikk fra kommunens side. Framfor å dytte nye millioner inn i tapssluket Forum, ønsker vi å styrke kommunens egen næringsavdeling med 16 millioner kroner. Vi ønsker også å styrke de seriøse aktørene i næringslivet gjennom tiltak mot sosial dumping. Høyre-styret har så langt trenert arbeidet med å få på plass strengere regler for kommunens innkjøp for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. Det vil vi få slutt på.

Det er ingen hemmelighet at kampen mot økonomiske forskjeller står høyt på vår dagsorden. Dagens flertall har sittet stille og sett på at kommunen har fått 3000 flere fattige barn. Vi ønsker blant annet å få slutt på at sosialhjelp skal avkortes mot barnetrygd. Det er blodig urettferdig at de som har aller minst, også skal miste barnetrygden. I tillegg ønsker vi å påbegynne arbeidet med gratis skolemat i kommunen, og å sette av penger til en tilskuddsordning for barnefamilier som rammes hardt av bompenger.

Satser på kommunal velferd

Overtar vi styringen av kommunen, skal det også bli slutt på at Stavanger eksporterer barnefamilier, slik kommunen gjør i dag. Vi vil styrke rammene til Stavanger-barnehagen med 20 millioner gjennom neste periode. Økt grunnbemanning i skole, barnehage og helse vil redusere sykefraværet i kommunen, og gi betydelige innsparinger. Vi satser på kommunal velferd, og vil ha slutt på konkurranseutsetting og etablering av private eliteskoler, slik Høyre har stått i spissen for.

Sist, men på ingen måte minst, har vi ambisjoner om at Stavanger skal bli en grønnere by. Mot flertallet i Høyres vilje fikk vi økt kommunens klimamål til 80 prosent utslippskutt innen 2030. For å nå målene, ønsker vi å etablere et eget klima- og miljøfond med 30 millioner kroner i startkapital, bygge ut ladestasjoner for elbil kommunen over og ta grep for å redusere utslippene fra cruisetrafikken.

Overbevise innbyggerne

Dette er bare noen av punktene i vårt alternative budsjett. Det er proppfullt av visjoner og ambisjoner for Stavanger. Dagens Høyre-styre har vart i 24 år. Det er ingen skam å innrømme at man blir sliten av å styre et kvart århundre i strekk. Men det er klart det er mer behagelig å hakke løs på meningsmotstandere, slik Perales gjør i sitt innlegg. Det tar vi oss ikke nær av. Vår jobb er ikke å overbevise Høyres listekandidater om behovet for et skifte i Stavanger, men å overbevise innbyggerne om at et rødt og grønt styre vil gi en ny giv for kommunen.