I første halvår 2018 mottok barnevernet 20 prosent flere bekymringsmeldinger enn i samme periode i 2017. Det viser at det haster å gjøre noe. Derfor vil vi i Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt hvert eneste år den neste fireårsperioden bruke 5,8 millioner kroner mer på barnevernet enn i dag. Dette vil gi kommunens innbyggere et velfungerende barnevern der også de ansatte i tjenesten har en forsvarlig arbeidshverdag.

Har ikke fått med seg alvoret

I sitt budsjettforslag har de borgerlige partiene laget en såkalt opptrappingsplan for det kommunale barnevernet. De ønsker å styrke barnevernet med åtte stillinger den neste perioden – altså to stillinger i året de neste fire årene.

Dessverre viser dette at flertallspartiene ikke har fått med seg alvoret i situasjonen. Stadig flere barn og familier trenger hjelp fra barnevernet. Dette er blitt kommunisert flere ganger de siste månedene, både lokalt og nasjonalt. For eksempel har politikerne i Bergen besluttet at det er nødvendig å styrke barnevernet der med 26 stillinger. De folkevalgte i byen mellom de syv fjell har forstått at det må et skikkelig ressursløft til.

Det kan synes som om flertallspartiene i Stavanger ikke klarer å ta inn over seg at situasjonen også i vår kommune krever omfattende strakstiltak. To ekstra stillinger i året er bare ikke bra nok – hverken for familiene som trenger bistand eller for de ansatte i den kommunale barnevernstjenesten.

Store belastninger

Det er vel dokumentert – og kjent for de fleste ansvarlige politikere – at ansatte i barnevernet i Norge sliter seg ut i tjenesten. Hver kontaktperson har rett og slett for mange saker de har ansvaret for å følge opp. Både i vår kommune og nasjonalt har erfarne medarbeidere sagt opp fordi de ikke orker mer.

Manglende personalstabilitet er en stor utfordring for barnevernstjenesten. Utskifting av personell fører til hyppige og uønskede brudd i relasjonen til familiene. Den omfattende utskiftningen av ansatte medfører dessuten både tap av viktig kompetanse og store kostnader for tjenesten.

De folkevalgte i Stavanger har fått administrasjonen i kommunen til å lage en kvalitetsplan for den lokale barnevernstjenesten. Det viser at de fleste politikere ser at det er et behov for å styrke barnevernet i Stavanger. Men uten å følge dette opp med reelle midler, er det en stor fare for at kvalitetsplanen fort kan ende opp som et dokument i en skrivebordsskuff.

De som til syvende og sist blir aller mest berørt av dette, er barna og familiene som trenger hjelp.

Mer penger er nødvending

Dessverre er det faktisk ikke realistisk å gjennomføre alle gode intensjoner kvalitetsplanen legger opp til uten å tilføre nødvendige ressurser. Det synes som om vi i Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt i Stavanger kommunestyre er nødt til å ta ansvaret for å understreke dette. Opposisjonen har skjønt at kvalitet i tjenesten henger sammen med tilgangen på ressurser.

Dersom Stavanger kommune ønsker å bli best i Norge på barnevern, som posisjonspolitikere faktisk har uttalt, og dersom man ønsker å gi kvalitetsplanen troverdighet, må man faktisk også være villige til å gi mer midler.

Vi i opposisjonen ønsker et varmere samfunn der alle som på en eller annen måte trenger bistand fra det offentlige også blir inkludert. Det er vi villige til å betale for. Vi kan ikke svikte de svakeste.