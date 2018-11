Hvorfor har klimaløsningen, KAF, gått under radaren?

Tenk å få en personlig unnskyldning fra selveste Sven Egil Omdal i hans Fripenn. Om det er en trøst, er det dessverre mange flere som burde si unnskyld, som jeg vil komme tilbake til. Ikke til meg, men i forhold til at vi ikke gjør jobben med å løse klimakrisen. Det er det dette handler om.

KAF er sosial omfordeling, og vi bruker markedskreftene.

Ensomt

MDG har foreslått KAF for Stortinget og inkorporert ordningen i våre alternative statsbudsjett. Men også vi må gjøre mer. MDG Rogaland er tydelig for KAF, men det å jobbe for KAF har også vært vel «ensomt». Har ofte lurt på hvorfor jeg orker å engasjere meg.

Da tenker jeg på det gode «selskapet» jeg tross alt står i. Vi snakker om vår tids Albert Einstein, Stephen Hawking, James Hansen, en av de ypperste forskerne innen klima. Videre nobelprisvinner i økonomi, William Norstaub. Bare tre av mange storheter som fremme(t)r KAF. Videre er jeg del av et tverrpolitisk/akademisk nettverk som fikk støtte fra Naturvernforbundet til å skrive en artikkelsamling om KAF, som kom ut i høst. Et lignende nettverk, men mer «profesjonelt», har i mange år lobbet og endelig fått gjennomslag i Canada, Citizens’ Climate Lobby.

Lunken miljøbevegelse

Men dersom KAF er en så god idé/plan for løsning av klimakrisen, hvorfor har ikke flere fremmet den? Miljøbevegelsen har vært lunken. Dette begrunnes med at det å samle inn skatter og gi alt tilbake, bare vil lede til mer penger til folk og dermed mer utslipp. Men da har de misforstått. For poenget med KAF er nettopp å vri forbruket over til miljøvennlige alternativer.

Videre mener politikere at de forvalter skattepengene på den beste måten. De har enda ikke forstått at avgifter som er så høye at de virker i forhold til å løse klimakrisen, aldri vil kunne settes ut i livet med tradisjonelle skatter. De vil altså beholde avgifter de aldri får drevet inn. En logisk brist. Samtidig har de ingen troverdig plan for løsning av klimakrisen og ikke noe klimamål har til nå blitt nådd.

Mange økonomer argumenterer typisk med at det koster å drive inn skatter, for så å betale det tilbake igjen. Samtidig nevner de ikke de enorme kostnadene med å ikke løse klimakrisen. Det synes også som de helt glemmer at vi er kommet til 2018, med nye digitale løsninger. Det er allerede avgifter på bensin. Det koster lite ekstra å drive inn 5 kr i forhold til 1 kr. Og vi har systemet for å betale tilbake for mye innbetalt skatt. Et av de viktigste argumentene for KAF er nettopp at det er så enkelt. Dette til forskjell fra kvotesystemet, som på toppen ikke har eller vil virke.

Rettferdig og enkel justering

Sp bruker også argumenter for at KAF vil belaste folk i distriktene mest. I distriktene er det ikke fullverdige kollektivsystem og avstandene blir for lange for bruk av elsykkel. Men elbil er nå også et alternativ der. Jeg har gjort utregninger som viser at et flertall av fylkene går i netto pluss, inklusive for eksempel Finnmark. Med 5 kr i bensin- og dieselavgifter ville KAF ledet til at det overføres ca. 500 millioner fra Østlandet til resten av landet, samt gi ca. 200 kr i utbytte til alle, hver måned. Men samtidig har Sp et poeng. Det kan derfor være en god idé at 5-10 prosent ekstra går til distriktene. Dersom 80 prosent som bor i sentrale områder overfører 10 kr til de 20 prosentene som bor i distriktene, vil dette gi et utbytte på hhv. 190 kr og 240 kr. En rettferdig og enkel justering.

KAF er sosial omfordeling, og vi bruker markedskreftene. Om Norge fremmer KAF, vil dette være vår viktigste «eksportartikkel» til resten av verden for å løse klimakrisen. Derfor må «vaktbikkja» våkne og stille kritiske spørsmål til politikerne. KAF er planen hvor vi får folk mobilisert, uten at det splitter, slik usosiale, tradisjonelle,flate avgifter gjør. Nå må mediene fremme tiltak som virker og som folket vil ha, altså KAF. Heller ikke dere har levert. Det er derfor Omdal ber om unnskyldning. Respekt og tusen takk Omdal.