Det er veldig sjelden UDI avslår søknader fra utenlandske idrettsutøvere som vil jobbe i Norge. Når en idrettsutøver søker om opphold, er det konkrete krav han eller hun må oppfylle, og det gjør de aller fleste søkere. Når disse to spillerne ikke har fått opphold, skyldes det at vilkårene ikke er oppfylt.

Må delta på høyt nivå

Profesjonelle idrettsutøvere som skal delta på høyt nasjonalt nivå, blir behandlet etter bestemmelsen som gjelder for såkalte faglærte arbeidstakere. For herrefotball stiller UDI som krav at spilleren skal delta på de to øverste nivåene i Norge. For at en profesjonell fotballspiller skal få opphold i Norge, må han som hovedregel delta på minst halvparten av de kampene som laget spiller i den perioden han har arbeidskontrakt, gitt at han er skadefri og tilgjengelig for spill.

Dersom man har for liten aktivitet på det laget som utøver idrett på høyt nivå, kan det gjøre at tillatelsen ikke fornyes. Ved vurderingen legger UDI også vekt på sannsynligheten for at utøveren vil oppfylle kravet i framtida. Når en faglært søker om fornyelse av en tillatelse, er det politiet som behandler søknaden. Bare i de tilfellene der det er tvil om alle vilkårene er oppfylt, sender de saken til UDI.

I omtalen av Trotter-saken i Aftenbladet har det blitt trukket fram at søkeren opplevde saksbehandlingstida som lang. Normal saksbehandlingstid i ulike typer saker ligger lett tilgjengelig på nettsidene våre til enhver tid, og hvis en sak tar lengre tid, skyldes det oftest at det er noe som hefter ved saken.

Informerer arbeidsgiverne

UDI ønsker å informere godt om regelverket vi forvalter. Vi informerer idrettsklubbene på lik linje med andre arbeidsgivere som ansetter utenlandske arbeidstakere. Vi har heldags fagsamlinger for alle arbeidsgivere to ganger i året med informasjon om regelverk, praktiske tips og anledning til å snakke med våre fagfolk. For noen år siden hadde vi også en egen samling for arbeidsgivere til idrettsutøvere, og vi har hatt egne møter med Norges Ishockeyforbund og andre særforbund, hvor vi ber forbundene informere videre til klubbene de har ansvar for.

Regelverket vårt er gjort lett tilgjengelig på våre nettsider www.udi.no, der man kan søke på land, finne regelverket for «faglært» og spesifikt finne «idrettsutøver». I tillegg til veiledningstjenesten vår på telefon, har vi en kontaktpersonordning. Ordningen innebærer at de arbeidsgiverne som ønsker det, kan få en fast fagperson å forholde seg til ved generelle spørsmål om regelverk.

Flere idrettsklubber benytter seg i dag av kontaktperson-ordningen, og vi ønsker alle velkomne til å gjøre det. Dersom klubbene er i tvil om regelverket, oppfordrer vi dem til å ta kontakt med oss. Vi har en felles interesse av at regelverket er godt kjent.