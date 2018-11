83 står i sykehjemskø i Stavanger

Mørketallene er antakelig større, for hvem gidder å søke når situasjonen er slik? I tillegg er det en åpenbar mangel på korttidsplasser, siden flere står i kø der også. Da er det nesten oppsiktsvekkende at Kåre Reiten, som Høyres leder av levekårsutvalget, nærmest avfeier dette som et problem. I møte med argumenter om manglende eldreomsorg i byen vår, tyr Reiten alltid til to hovedargumenter: At Stavanger bruker mer penger på eldreomsorg enn andre det er naturlig å sammenligne seg med – og: Det er mindre køer i Stavanger enn i andre byer.

Er dette akseptabelt?

Men disse argumentene er helt uinteressante i møte med faktum, nemlig over 80 personer i sykehjemskø. Dette er 80 enkeltmennesker som «rike» Stavanger ikke er i stand til å gi en forsvarlig eldreomsorg. Er dette akseptabelt? Ja, synes flertallspartiene å mene. Nei, mener vi i Arbeiderpartiet.

Derfor ønsker vi også å gjøre noe med det. «Leve hele livet» trekkes av Reiten fram som Høyres hovedstrategi for eldreomsorg, og hjemmebaserte omsorgstjenester er hovedtiltaket. «Leve hele livet» som slagord og ideologi kan være bra nok, og ingen er i mot at det satses tungt på hjemmebaserte tjenester. Men når Kåre Reiten ikke anerkjenner at mangel på sykehjemsplasser er et problem, når flertallspartiene i denne byen ikke tar tak i de utfordringene det innebærer for mange mennesker, så blir «Leve Hele Livet» bare det, nemlig slagord og ideologi.

Noen mennesker trenger de gode og trygge rammene en sykehjemsplass er for å «leve hele livet», noen trenger en korttidsplass med jevne mellomrom for å stå rustet til en hverdag hvor en stort sett klarer seg selv, ved hjelp av gode hjemmebaserte tjenester. Da trenger vi minst av alt politikere som bagatelliserer mangelen på sykehjemsplasser i Stavanger.

Tid for et skifte

Som pårørende har jeg kjent på at vi har en utilstrekkelig eldreomsorg i byen vår. Derfor vet jeg også at vi trenger politikere som ser utfordringene og vet å prioritere rett i møtet med disse. Det er tid for skifte i Stavangerpolitikken.