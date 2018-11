Alvorlig syke mennesker med dårlige prognoser, fortjener flere muligheter. Det er nesten ubegripelig vondt å tenke seg situasjonen. Man er alvorlig syk, og har fått beskjed om at ingen behandlinger vil fungere. Det som begynte som en liten klump og dårlig form, er blitt til sykdommen som vinner kampen over livet.

Tid man ikke har

Når man har kort tid igjen, hjelper det lite at det stadig skjer nyvinninger i medisinsk forskning. Fra de første positive tegnene er kommet tar det mange år før kuren blir en del av det ordinære behandlingsforløpet. Dette er tid man ikke har.

Av og til hører vi om pasienter som får delta i medisinske forsøk. Av og til med hell. De uhelbredelige blir helbredet, eller utgangen blir utsatt på ubestemt tid. Måten dette har vært praktisert på kan ha blitt oppfattet som tilfeldig. Det har gitt uro for familier i svært tøffe situasjoner. Jeg mener at vi med respekt for menneskene som er rammet og deres pårørende, kan bedre. Derfor er jeg glad for at helseminister Bent Høie rydder opp.

Få visshet og trygghet

Nå etableres et nytt ekspertpanel i spesialisthelsetjenesten. Ekspertpanelet skal hjelpe pasienter som har under ett år igjen å leve. Alle behandlingsmuligheter skal vurderes, etter anmodning fra lege og pasient. Dersom en pasient kan ha effekt av utprøvende behandling, enten i Norge eller utlandet, skal det tilbys. Med ekspertpanelet skal disse menneskene få visshet og trygghet om at alle muligheter er prøvd ut og vurdert.

Jeg håper denne ordningen kan gi håp. For de som ingen lege kan redde, håper jeg det vil gi hjelp til å forsone seg med det uunngåelige.