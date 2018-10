På Nord-Jæren er både etterspørselen og bruken av kollektivtransport på vei oppover. Behovet for attraktive, brukervennlige kollektive løsninger som kan erstatte behovet for privatbil, er prekært. Derfor er Venstre svært fornøyd med at konkurransen om drift av Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen nå har fått en vinner.

Styrking av hele kollektivtilbudet

Spesielt viktig er det at tilbudet fra konkurransevinner Go-Ahead inneholder konkrete tiltak som vil koble toget bedre med, og styrke andre kollektive tilbud og transporttjenester på Nord-Jæren. Én billett vil gi deg tilgang til alt av kollektive tilbud. I tillegg vil den nye operatøren på jernbanen tilby nye tjenester, i samarbeid med Kolumbus og fylkeskommunen. Go-Ahead vil integrere sin reiseplanlegger med Kolumbus sitt system som gir mye bedre samordning av tilbudene, og bedre hjelp til kundene ved avvik. Flere matebusser blir innført. En ny elbil delingsordning i regi av Go-Ahead vil øke tilgjengeligheten til toget. Dette kommer i tillegg til busstilbud og elsykkelordningen som finnes i dag. Resultatet totalt sett, er en styrking av hele kollektivtilbudet i regionen, ikke bare jernbanen.

Mange forbedringer

Go-Ahead er en av Storbritannias største tog- og buss-selskaper. De har tung kompetanse gjennom sine erfaringer som leverandør for nesten en tredel av alle togreiser i Storbritannia. De transporterer rundt 1 milliard passasjerer i Storbritannia årlig. Go-Aheads erfaringer gjør at de klarer å levere høy kvalitet til lavere pris. De vil i snitt få et årlig bidrag fra staten på omtrent 150 millioner kroner. Dagens operatør får i år hele 486 millioner kroner for denne trafikken. Besparelsene dette gir, vil gå inn i en videre satsing på jernbanen i Norge og gi mange forbedringer i jernbanetilbudet.

Scoret bra på kvalitet

Go-Ahead har fått kritikk i Storbritannia tidligere, men sammenligning mellom land er vanskelig. Mye av kritikken i Storbritannia mot selskapet er knyttet til selve togene som selskapet kjører. I Norge er det staten som stiller tog til disposisjon gjennom det statlig eide selskapet Norske tog AS. Go-Ahead har dessuten lagt inn i sitt tilbud at de vil gjøre interiørmessige oppgraderinger for ytterligere komfort for kundene. Selskapet har også scoret veldig bra på kvalitet i konkurransen.

De ansatte skal ivaretas gjennom at de sikres jobb i Go-Ahead med samme lønns- og pensjonsvilkår.

Gjennomføring av denne konkurransen er ett av regjeringens tiltak for å nå målet om å få mer jernbane for pengene, som første gang ble vedtatt i jernbanereformen fra 2015. Det som konkurranseutsettes er drift av jernbanen. Jernbanen skal fortsatt være et offentlig ansvar, og staten skal ha ansvar for og eierskap til infrastruktur, koordinering og styring av trafikken og utvikling av jernbanens rolle. Disse elementene konkurranseutsettes ikke. Det er også viktig å understreke at de ansatte skal ivaretas gjennom at de sikres jobb i Go-Ahead med samme lønns- og pensjonsvilkår.

Reelt løft til kollektivtilbudet

Venstre mener dette viser at regjeringens kollektivsatsing de siste årene virker. Et viktig grep er bedre koordinering og samarbeid mellom ulike kollektivaktører sentralt. Et slikt samarbeid skaper et mer brukervennlig og attraktivt tilbud til de reisende: Én reiseplanlegger, samme billettsystem og en utvidelse av kollektive transporttjenester er viktige steg i å skape velfungerende grønne reisekjeder for kundene. Grepet vi nå har tatt vil være et bidrag til å gi et reelt løft til kollektivtilbudet i Stavanger, Sandnes og langs stoppestedene sørover. For Venstre er det viktig at vi har et best mulig togtilbud, og at vi får brukt midlene til kollektivtilbudet best mulig.