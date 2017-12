Vi krever handlingsplan mot sexkjøp

De utenlandske prostituerte tilbys til byens horekunder på veg til og fra kinoen eller julebordet. Mer ukjent er kanskje at fremming av prostitusjon har pågått over år med aggressiv annonsering via Telenor og Get sine teletjenester.

Daglig dumpes tilbudene på mobilen eller eposten uten at mottakeren har bedt om det. Jeg er en av de som får annonser og som gjennom det siste året tålmodig har oversendt disse til politiet for at de skal start etterforskning og ta tiltak.

Ingen vesentlig respons

Kvinnegruppa Ottar har ikke sett noen vesentlig respons. Er det da slik at politiet dropper arbeidet med å stanse menns vold mot kvinner? Dessuten er vi sinte over at internettleverandørene opptrer som halliker. De har mulighet til å innføre filtre som straks stanser denne annonseringen. Når Kripos kan, kan de. Ikke prøv å fortelle oss noe annet.

Med loven mot sexkjøp satte samfunnet inn tiltak for å stoppe den vold som prostitusjon er. Evalueringen viste at loven allerede etter fem år var en suksess, selv om regjeringen knapt har gitt midler til at politiet kan følge opp loven og det heller ikke var satt inn hjelpetiltak for å få prostituerte ut av elendigheta.

Kvinnebevegelsen har hele tiden forlangt håndheving av loven, styrking av politiet, exitprogrammer for prostituerte samt tiltak for å forhindre at menn blir horekunder. Kvinnegruppa Ottar forlanger på nytt en mer seriøs innsats mot volden både fra politi, nettleverandører og politikere. Politiet må spane mer på miljøet, stanse bakmennene enten de er i Telenor, Get eller i bilene rundt Torget. Politiet må også ta horekundene som er den største gruppen aktører og årsak til at det finnes et slikt marked.

Tiltak mot horekunderi

Ottar oppfordrer politikerne til å gjennomføre kampanjer og tiltak mot horekunderi. Ved stilletiende å overse eller bevisst unnlate å konfrontere menn sin forakt for kvinner, blir Stavanger et paradis for sexkjøp.