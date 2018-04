Når det gjelder eggdonasjon eller ei, handler det ikke om hvorvidt foreldrene er egnet eller ei, men om de skal få hjelp til å skaffe de barna de ønsker. Argumentet om barnets beste er ikke et tema når det kommer til sæddonasjon, som vi for øvrig har tillatt siden før krigen. Hvis dette skal vektes tyngst, må hele debatten vektes ut fra helt andre premisser.

Folk flest

Folk flest er et begrep som er populært for tiden. Mange politikere tar til orde for å lytte til hva folk flest mener er rett og galt, i spørsmålet om sæddonasjon kan det se ut som om folk flest ikke er imot, men for. Argument for frihet og selvbestemmelse blir av folk flest ansett som viktigere enn bioteknologiargumentet, sier professorene Myskja (NTNU) og Backer (UiO).

Studier viser, blant mye annet, at tilknytningen mellom barn og omsorgsperson stimuleres av varme, kjærlighet og omsorg, ikke biologisk opphav. At barn ønsker å vite om opphavet sitt, er ikke et argument som bør brukes mot eggdonasjon, men heller ses i sammenheng med sæddonasjon der dette også er en potensiell problemstilling som ikke synes å bety like mye.

Hagerup skriver videre at statens hovedoppgave bør være å sikre oppvekstvilkårene for barn som allerede finnes. Da lurer jeg på om hun egentlig også er imot sæddonasjon og kunstig befruktning finansiert av staten, og hvordan den problemstillingen i så fall vil håndteres i Høyre, i en tid som Hagerup presiserer er «en spennende fremtid med nye trender og bevegelser vi fortsatt ikke kjenner».

Splittet Høyre

Ekstra spennende er det selvsagt at også partiet Høyre ser ut til å være svært splittet i denne saken, og at flere fremtredende kvinner i partiet debatterer hardt for å tillate eggdonasjon på lik linje med sæddonasjon. Spørsmålet nå er altså om Høyre er et parti for folk flest eller ikke?