Denne problemstillingen avvises av oljeindustrien, men analyseselskapet Carbon Tracker viser i en rapport fra 2018 at oljeindustrien i sine analyser legger til grunn en mye lavere vekst i antall elektriske kjøretøy enn de anslag bilprodusentene selv har.

Bare i Norge har omlag 35.000 mennesker betalt forskudd for å sikre seg en elbil, og det kommer et ras av nye modeller hvorav de fleste har en rekkevidde på over 40 mil. I Nasjonal Transportplan 2018–2029 legges det klare føringer for at ikke skal selges bensin- og dieselbiler fra 2025. En rekke andre land planlegger også utfasing av bensin- og dieselbiler.

Globalt ble det solgt om lag to millioner elbiler i 2018 (av disse er to tredeler rene elbiler, resten er hybrid-plug-in). Dette tilsvarer En vekst på ca. 67 prosent sammenlignet med 2017. Bloomberg rapporterer at Kina introduserer ca. 7600 elbusser per måned i sine byer!

Chinatopics/AP/NTB scanpix

En viktig årsak til dette har vært utviklingen av billige oppladbare batterier. I senere år har vi sett en formidabel øking i energitettheten og en sterk prisreduksjon. I 2010 kostet elbil batteriene 8500 kr per kWh, i 2017 bare 1700 kr per kWh. I 2030 regner man med å være kommet ned til ca. 620 kr per kWh.

I tillegg legger teknologene vekt på at en elektrisk drivlinje er en mye enklere konstruksjon enn en tradisjonell drivlinje (drivlinje = motor + clutch + girkasse).

Reuters/NTB scanpix

Kinas behov og forutsetninger

Men skal en se inn i fremtiden til verdens kjøretøy, må en se der det kommer flest nye kjøretøy på veiene. Det er i de hurtig voksende landene i Asia den store omveltningen skjer. Og det er Kina, med sine 1,38 milliarder innbyggere, som leder an.

10. september i 2017 annonserte Kinas viseminister for industri og informasjonsteknologi, Xin Guobin, at Kina arbeider med en plan for en gradvis overgang til et forbud mot produksjon og salg av fossildrevne kjøretøy. I og med at Kina utgjør det største markedet for nye kjøretøy i årene som kommer, vil deres valg vil bli definerende for bilindustrien. Men hva er det som driver denne utviklingen mot elektriske kjøretøy?

Vi tror det er et sammensatt bilde og ser følgende hovedtrekk:

1. Industri-teknologisk strategi: Kina har lenge hatt som strategi å satse på nye teknologiområder hvor de slipper å ta igjen Vesten og Japan. Vi så dette skje innen produksjon av solcellepaneler. Dersom kineserne lærer seg å beherske teknologien rundt elektriske drivlinjer, kan de innta en dominerende rolle i verdens bilindustri. Det fins allerede om lag 500 nystartede elbilfabrikker i Kina, som ifølge Fitch Rating, kan ha en produksjonskapasitet på 20 millioner biler per år innen 2020. Det skal dog nevnes at her er det mye tvilsom kvalitet, men slik var det også med solenergi i begynnelsen. I dag er Kina verdensledende innen produksjon av solcellemoduler både hva angår teknologisk utvikling og volum.

2. Lokal forurensing: Kinas byer har store problemer med forurensing Kommunistpartiet vet at økologiske problemer kan true deres maktmonopol og de vet at introduksjon av elektriske kjøretøy vil avhjelpe situasjonen. Lokal forurensing er en viktig driver mot elektrisk mobilitet over hele verden.

Ng Han Guan, AP/NTB scanpix

3. Energisikkerhet: Ethvert land vil helst har kontroll over en strategisk ressurs som energi er. Kina er avhengig av import av olje og ser med bekymring på en situasjon hvor landets energiforsyning er avhengig av ustabile leverandører (Midtøsten, Venezuela, Nigeria osv.). De vil ikke ende opp som USA, som må ta enorme kostnader i sine bestrebelser med å forsvare energiforsyningen.

En situasjon hvor landets energiforbruk er dekket av lokale ressurser et langt å foretrekke. Dersom landets kjøretøy går på strøm kan en få dette til. Kina har store vind-, sol- og vannkraft-resurser. I tillegg (og det skal innrømmes) har de mye kull, og de bygger ut mye kjernekraft.

4. Klimaet: I Parisavtalen har Kina forpliktet seg til å stabilisere CO₂-utslippene innen 2030. I tillegg lover de at den økonomiske veksten heretter skal skje med mye mindre CO₂-utslipp. Skal de klare dette, må de gå bredt ut og blant annet gjøre radikale grep innen transportsektoren.

Kina ser ut til å ha ambisjoner om å innta en ledende rolle i de internasjonale klimaforhandlingene. Med dette som bakgrunn så vil en overgang til elektriske kjøretøy styrke Kinas posisjon. De viser verden fremtiden, og mens Kinas leder, Xi Jinping, snakker om en «økologisk sivilisasjon», roper USAs leder, Donald Trump, «Coal, beautiful coal». Det ligger mye politisk kapital i å posisjonere seg slik kineserne gjør.

Et annet moment man ikke skal kimse av, er bilen som identitetsmarkør. Vi ser en økende tendens til at elektriske biler er noe folk gjerne vil bli identifisert med.

Direkte til elbiler

Oljeindustrien utfordres i dag på en måte den aldri har vært utfordret på. Vi er i starten av en transformasjon ikke ulik den vi har sett innen telekom. Utviklingslandene bygget ikke først ledningsnett til fasttelefon, de gikk rett på mobiltelefon. De gjorde et teknologisk bukkesprang.