Hvorfor svarer du oss ikke, Erna?

Leder av stortingets familie- og kulturkomite Kristin Ørmen Johnsen mener at det ikke er nok å bare se på antall stillinger i barnevernet. Vi som står bak #HeiErna er helt enige i dette og undrer oss over at Johnsen ikke har registrert det.

Øremerkede midler til stillinger

Med fare for å gjenta oss selv: Vi ønsker oss mer kompetanse. Det vi utfordrer Erna på handler om at regjeringen i sin strategi for barnevernet har glemt at vi trenger flere ansatte. #HeiJohnsen, vi er enige med deg i at økt kompetanse og omorganisering også er viktig! Vi mener likevel det blir for enkelt å si at det er kommunenes ansvar alene å gi midler til stillinger. Vi mener at regjeringen må komme med tydeligere føringer for kommunenes prioriteringer, og at det må tilføres øremerkede midler til stillinger for at det kan kalles et historisk barnevernsløft.

Johnsen forteller at det er satt av 800 millioner kroner til kompetanseheving for barnevernet i 2018. Det er mye penger. Faktisk en null for mye ifølge statsbudsjettet. Vi liker denne planen, uavhengig av hvor mange millioner det er snakk om, og er godt i gang med tiltakene i tjenestene. Lisa Skaar fra barneverntjenesten i Kristiansand-regionen delte nylig dette på vår facebookside: «Akkurat nå går jeg sped- og små psykisk helse videreutdanning hos R-BUP. Jeg sitter igjen med masse inntrykk og kompetanse, jeg blir god på micro-samspill og jeg ser hvor viktig tilknytning er. Jeg ser hvor sårt vi trenger tid i undersøkelser og tiltak. Hver dag går jeg hjem og jeg vet at jeg ikke har fått gitt nok. Det er ikke tid, hver uke har jeg dårlig samvittighet for at jeg ikke kan jobbe mer overtid. Jeg har alltid mye avspasering på grunn av overtidsarbeid, så mye at det går på bekostning av egen familie. Det er tid vi trenger nå, alt det andre får vi mye av. Vi sitter igjen med kompetanse vi ikke får tid til å bruke. Hva er det godt for?».

Mange barnevernsansatte kjenner seg igjen i dette. Økt kompetanse er en viktig del av å styrke barnevernet, men hvordan tror du Johnsen at det oppleves når vi kan se behovene, men ikke ha tid til å møte dem? Regjeringen må med sitt barnevernsløft gi kompetente barnevernsansatte tid til å bruke kompetansen!

Drives på fritiden

#HeiErna-kampanjen vår omtales av Johnsen som velregissert. Det tar vi som et kompliment, da den drives på fritiden uten økonomisk støtte. Vi i #HeiErna håper Erna, Johnsen og andre vil holde seg for gode til å plassere vårt engasjement hos sine politiske motstandere, for å slippe debatt. Vi spør deg Erna: Hvorfor svarer du oss ikke? Er det fordi du mener dette er politisk spill? I så fall overser du grasrota i barnevernsfeltet. #HeiErna, vi utfordrer deg til å ta oss på alvor og gi oss et svar. Vi mener at barna vi møter fortjener det.