Debattene om abortloven som har gått bak lukkede dører og i mediene i høst – med resultat i de siste ukers hendelser i ny regjering, omhandler så viktige tema at jeg mener det er en selvfølgelighet at det kommer sterke reaksjoner på dette.

Hersketeknikk

Måten lederen i Aftenbladet 25. januar beskriver kritikken mot Kjell Ingolf Ropstad og den nye regjeringen som «angstbitersk og hysterisk», oppleves som et forsøk på hersketeknikk for å bagatellisere kvinner og menns reaksjon på en kontroversiell endring i en lov som er ønsket av et mindretall – både i regjering i blant folket.

Lederen sier også at «demonstrasjonen på Slottsplassen mot regjeringens plattform i abortsaken var total skivebom», og sier at det skytes på spurv med kanoner.

Ref. bompenger

Skal man først kalle en demonstrasjonen for overdrivelse, er det andre demonstrasjoner som har foregått i det siste jeg føler faller mer inn i kanonkategorien enn akkurat denne (ref. bompenger som likestilles med menneskerettighetsbrudd).

Lederens resume av «A Handmaids Tale»: Ja, et enkelt synopsis er at det handler om «en sekt av kvinnehatende fanatikere», men bunnlinjen og premisset for at Gilead skal oppstå er at en opposisjon med meninger, som blant annet drastisk innskrenker kvinners rettigheter over tid, får mer makt og nesten usynlig tar over det som i utgangspunktet var en frigjort verden i Margaret Atwoods fiktive univers.

Vi skal fremover – ikke tilbake i tid.

Jeg var ikke selv foran slottet i rød kappe, men jeg må si at fiktive Gilead var det første som dukket opp i hodet mitt da jeg innså at Erna og regjeringen på ekte vurderte abortloven som forhandlingskort. En demonstrasjon er ikke en demonstrasjon om meningen som ønskes ytret blir skrevet på en lapp og sendt under pulten til naboen.

Lettvint

Lederen sier «Abort (...) aldri bør behandles på en lettvint måte. Heller ikke av dem som er uenige i regjeringens linje.» Men når det slenges på bordet i en regjeringsforhandling, så er det nettopp behandlet lettvint det blir.

Vi er ikke nødvendigvis på full fart inn i dystopien, men det er bare helt fullstendig feil kjøreretning! Vi skal fremover – ikke tilbake i tid.

At en protest mot innskrenkning av disse rettighetene blir gjort med virkemidler som provoserer – så flott, da har vi fått fokus på at dette fremdeles er en kjempeviktig debatt som ikke er ferdig. Det er ikke å skyte spurv med kanon å få tak i medmenneskers oppmerksomhet på en fredelig måte. Og det er i alle fall ikke mobbing!

Forenkling av sannheten

Ropstad representerer ikke lenger kun privatpersonen Ropstad, men Norges barne- og familieminister. Kritikken og demonstrasjonene er rettet mot en nestleder og minister som representerer et parti der deler av partiet har kontroversielle meninger om familie, likestilling og seksuell legning. Å kalle kritikk av disse meningene for mobbing, er å forenkle sannheten drastisk.

Og nei, det skal ikke være tvang for noen som helst å delta i tog. I Norge feirer vi alle typer familier og alle typer barn! Pride-paraden er selve symbolet for de skeives rettigheter – og for det likestilte fellesskapet. Trenger alle gå i dette toget; selvsagt ikke. Bør Norges barne- og familieminister gjøre det? Selvsagt!

Det blir også nevnt at fake news er en uting – men det er nettopp den følelsen jeg sitter igjen med. At det er det lederen i regionens største avis vil jeg skal tenke; at kvinners og menns opprop mot regjeringens tilbakegang i disse sakene er fake news og hysteri som bør neddysses og ufarliggjøres. Det som er skivebom er ikke demonstrasjonens innhold, men derimot å kalle legitim kritikk for hysteri og mobbing.

Stemmer det at en delegasjon bestående av bare menn skal forhandle om mulige endringer i abortloven? Nei, det er helt feil.