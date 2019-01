Barnet ditt ruser seg sannsynligvis ikke

Ungdom og rus er noe av det fæleste foreldre ser for seg. Vi får angst, nesten panikk når fenomenet dukker opp. Reaksjonene venter aldri. Inn fra høyre tripper urolige foreldre og politifolk. Da handler det om symptomer, utseende og farer. Foreldrene får vite at de er naive og må ta seg sammen. Inn fra venstre tusler normalistene og sier at rus er ufarlig. I midten sitter fagfolk og sier det de sier. Vi foreldre er gode til å finne bekymringer. Den skal vi ha. Men hvis vi må velge hva vi skal bekymre oss over, bør vi velge illegale rusmidler?

Narkotikaspøkelset rider igjen

Rett før jul rapporterte politiet i Stavanger om en dobling i antall beslag fra ungdommer under 18 år. Fordoblingen skjedde i 2018. Politiet er usikre på årsaken. Forklaringen som sto igjen er at ungdom endret holdning i 2018. Narkotikaspøkelset mobiliserte, dro til Bryne og tok form som et folkemøte med navnet «Barnet DITT ruser seg». Vertskapet var Høyre’ne på Jæren væpna med narkotikapolitifolk. Siden ble spøkelset sett på Sola med samme overskrift. Spøkelset dukka opp i et velskrevet debattinnlegg fra Cille Ihle om ungdomstrender, og hos Unge Høyre som ønsker og ikke kvalitetssikre illegale rusmidler.

Litt fakta? Norske unges rusbruk er langt under land vi sammenlikner oss med. Stavanger er midt på treet i Norge. ESPAD, en kontinuerlig europeisk ungdomskartlegging, viser et beint fram rosenrødt bilde av norsk ungdom. De er best i Europa-klassen og det skal de pinadø ha skryt for!

Styggen på ryggen

Illegale rusmidler er en absolutt uting og selv lave tall er viktige. For inne i disse tallene ser vi et iskaldt mønster: Ungdom som bruker illegale rusmidler sliter med psykiske tilleggslidelser. Ungdata, fra NOVA, viser at andelen unge som sier de er deprimerte øker for hvert år. Dette er langt viktigere enn form og farge på LSD og MDMA.

Vi er heldigvis mer oppmerksomme på ungdoms psykiske helse enn vi var før. Men vi skyter oss i foten. Vi voksne produserer stadig nye krav og forventninger, både i skolen og på fritida. Målinger og evalueringer fungerer for noen. For andre er det jevne bekreftelser på mislykkethet. Når hver tredje elev i videregående skole slutter, så er det tydelig at vi bommer på forventningsnivået.

Stadig flere unge sliter med å se meningen med livet.

Utenforskap

Ulikheten øker i Stavanger og Norge hvert eneste år. Ungdom er skikkelig dårlige på ulikhet. De har lært at vellykkethet og menneskeverdi gjerne henger sammen. Våre forventninger og verdier lager utenforskap, sårbarhet og ensomhet. Det sitter flere unge aleine på rommet sitt i dag enn før.

Med en telefon i lomma trenger en likevel ikke være redd for å få for lite negative bekreftelser. Mobbing er bare noen tastetrykk unna. Vi tillater det. Noen skoler har mannskap som er omsorgsfulle og tøffe nok til å si nei til telefonbruk. Flere skoler burde vise samme omsorgen.

Aldri har en tyngre bør blitt lagt på smalere skuldre, og aldri har vi hatt så mange ungdommer med en stygging på ryggen som sier at de ikke strekker til. Stadig flere unge sliter med å se meningen med livet.

Resten er politikk

Dette er alvorlig, Stavanger. Vi gjør mye bra for ungdom i denne byen. Men vi lager nye feller hele tiden. Alle trenger ikke være best hele tiden. Det finnes ikke varme og kalde politiske parti. Politikk handler likevel om temperatur. Hvis vi går i en kjøligere retning, så er det noe vi har valgt. Vi velger våre ledere. Derfor er det også et valg å si at sånn kan vi ikke ha det.