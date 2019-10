Rogaland Teater eies av staten, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Bane NOR eier jernbaneområdet, og de har gigantiske vyer for denne «indrefileten» i Stavanger sentrum, som de kaller den.

Over nyttår lyser Bane NOR ut en internasjonal arkitektkonkurranse. Bane NOR tenker stort ikke bare i Oslo, men også i Stavanger. De ser blant annet for seg et framtidig hotell på tomten foran Museumshøyden og Rogaland Teater, som allerede er omgitt av det nyrestaurerte, ikoniske Atlantic Hotel Atlantic og andre mindre sentrumsnære hotell.

Tenk deg en terrassert bygningskropp ned mot en utescene ved Breiavatnet. Bildet kan la seg realisere.

Rogaland Teater og Bane NOR bør ha felles interesse av å forene krefter i spørsmålet om nytt teater i Stavanger på Jernbanelokket. En vinn/vinn-situasjon. Dette innebærer at Stavanger kommune og byens politikere må engasjere seg og spille inn premisser for et nytt teater til Bane NOR sin arkitektkonkurranse.

Toget går i disse dager!

Grip sjansen til berikende samvirke

Jernbanetomten ligger nå som en propp i systemet mellom øst og vest, og nord og sør. Likevel er det relativt enkelt å forene bydelene Storhaug med Våland/Eiganes og Sentrum/Byparken med Paradis/Hillevåg ved å gi nye bygg grønne og gangbare takflater. Byen har her en enestående mulighet til å få løst sin gordiske knute, som trafikknutepunktet Kannik vitterlig er. Grip sjansen!

Det er fullt mulig å få til et gjensidig berikende samvirke mellom Rogaland Teater, Bane NOR og Byterminalen dersom de involverte aktørene virkelig vil dette. Jernbanestasjonen kan bli som en stadig skiftende scene for Teateret, og Teateret kan bli et reisemål i seg selv for folk som kommer med toget fra Hinna, Sandnes, Bryne, Egersund osv. Med grønne takflater, Byterminalen integrert i helheten og lydisolerende glassvegger mellom de ulike avsnitt i byggeriet, kan dette bli spektakulært og en ypperlig, framtidsrettet og grønn satsing både for kulturliv og kollektiv transport i byens kulturelle sentrum. Tenk deg en terrassert bygningskropp ned mot en utescene ved Breiavatnet. Bildet kan la seg realisere.

Pulserende uterom

Men det kommer an på viljen og evnen til å se og gripe mulighetene. Stavanger kan få et unikt, pulserende uterom ved Breiavatnet istedenfor et stort tomrom.

Bane NOR stasjon pluss Byterminalen og Rogaland Teater er som Byparken med Domkirken, Kongsgård og Breiavatnet.

Bane NOR, egentlig et statlig foretak, kan jo selvsagt inngå en langsiktig intensjonsavtale med Rogaland Teater, dersom dette er aktuelt for sistnevnte.

Arealet langs Olav Vs gate (i forlengelsen av Muségata) egner seg utmerket til teaterformål.

Vilje og politisk handlekraft

Riktignok må man ta hensyn til Kannikbekken og togsporet som går under Tivolifjellet og som kommer ut på Strandkaien. Dette kan løses; alle store prosjekter har sine utfordringer.

Dette handler om timing, vilje og politisk handlekraft.