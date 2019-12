Svømmeopplæring utendørs – er det gjennomførbart?

DEBATT: Svaret gir seg selv når ingen av de 27 spurte rektorene i Rogaland hadde utendørs svømmeopplæring på timeplanen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Når vi ikke en gang får med oss alle elevene på innendørs gym, er det da realistisk å tro at de stuper ut i en fjord eller i et vatn?» spør Ron Gort. Scanpix

Debattinnlegg

Ron Gort Stavanger

Innlegget «Svømmeopplæring OGSÅ utendørs» i Aftenbladet 27. november er sikkert skrevet med gode intensjoner. Fire personer med ulik bakgrunn og utdanning har blitt enige om at dette er veien å gå for at statistikken av drukningsulykkene i Norge skal reduseres. Innlegget avsluttes med: Kronikken er skrevet på vegne av Nasjonalt Fagråd for idrett og kroppsøving, som er samarbeidsorgan for Norges Idrettshøgskole og en rekke universiteter og høyskoler. Med andre ord: tungvektere.

Realistiske krav?

Likevel savner jeg en reell vurdering av hvordan de har tenkt at dette skal foregå i praksis. Er det ikke litt naivt å tro at dette er noe skolen kan ta seg av? Når vi ikke en gang får med oss alle elevene på innendørs gym, er det da realistisk å tro at de stuper ut i en fjord eller i et vatn? Dette er ikke Spania hvor vanntemperaturen er noe helt annet enn her i Nord-Europa. Og de få gangene temperaturen i vannet er på et akseptabelt nivå, er det som regel om sommeren ... og da er skolene stengt!

Ansvaret for svømmedyktighet hos elevene ligger hos skoleeier og rektor, står det i opplæringsloven, og i 10. trinn skal elevene «forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vatn ute i naturen». Er det et realistisk krav? Svaret gir seg selv når ingen av de 27 spurte rektorene i Rogaland hadde utendørs svømmeopplæring på timeplanen.

Les også Elever skal mestre svømming ute, men skolene dropper det

Mangeårig engasjement

Jeg har selv svømt siden jeg var 8-9 år, og jeg har hatt mye glede av å bli god. Det har resultert i et mangeårig engasjement som assistentsvømmetrener hos en av byens svømmeklubber. I dag følger jeg barnebarnet mitt til svømmetrening i regi Stavanger Svømme Club, og der gjøres det på en fortreffelig måte. Slik jeg ser det, er det viktigste vi kan lære våre unge det å kunne svømme skikkelig (crawl, pusteteknikk, hvordan svømme uten å bli sliten osv.), og da trenger vi ikke å skremme dem med at de må ut i en iskald fjord. Den dagen de havner i vannet utendørs, må de klare seg med de kunnskapene de har lært seg i svømmehallen. Vi vet at selv de mest dyktige svømmerne ikke klarer seg lenge ute i kaldt vann. Det er ikke noe vi kan venne oss til med noen få utendørs svømmetimer i regi av skolen.

Les også Svømmeopplæring OGSÅ utendørs – ifølge fagfornyelsen i skolen!

Les også Sølvi Ona Gjul (Ap): – Det er skolen som skal lære barna å svømme, ikke foreldrene