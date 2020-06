Bakenfor hetsen av Tina Bru

DEBATT: Etterpåklokskap er den mest eksakte vitenskap, også når det gjelder vindmøller.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) ble grovt hetset, og hun følte seg også truet, da motstandere av vindkraft på land tok kontakt med henne etter åpningen av to områder for havvind utenfor Utsira fredag. Foto: Ørjan Deisz

Guttorm Stangeland Leder, Sandnes Høyre

Når vår olje- og energiminister Tina Bru får ropt stygge ord etter seg, blir bedt om å henge seg og blir truet, er det noe fundamentalt galt!

Jeg leser også blant mine Facebook-venner at de mener Tina og Erna må stilles for riksrett, at de er forrædere og det som verre er. Engasjement er bra, det er en del av et levende demokrati. Det må likevel forventes at folk ikke truer folkevalgte.

Saken om vindmøller på land har skapt harde fronter og stort engasjement. For mange vil vindmøller få store direkte negative konsekvenser. Dette har flere og flere folkevalgte oppfattet. I Rogaland Høyre stemte vi i 2018 for å stoppe nye konsesjoner for vindmøller på land. Vi gikk til valg på dette.

Tidligere forutsetninger

Hvorfor har folkevalgte i hele landet da stemt for å sette opp vindmøller de senere årene? I Norge har vi et demokrati hvor det er «vanlige» folk som beslutter i kommunestyrer, fylkesting og på Stortinget. Ingen folkevalgte besitter all kompetanse på alle saker som behandles. Det sier seg selv. Da konsesjoner ble behandlet i mange kommunestyrer i Norge, var det mange som mente dette var en fremtidsrettet og miljøvennlig løsning. Ren fornybar energi. For å være ærlig tror jeg at mange av dem som nå roper høyest mot vindmøller, også ville kunne ha stemt for disse hvis de selv satt i kommunestyrene den gang mange av disse konsesjonene ble behandlet. Det var jo miljøvennlig, det var jo ren og fornybar energi. Etterpåklokskap er den mest eksakte vitenskap.

I Sandnes har også flertallet av politikerne stemt for konsesjoner på vindkraft, også på Vardafjell. Mange har i senere tid snudd. Ankepunkt er at naturinngrepene er større nå vi ser konsekvensene i virkeligheten og ikke bare på papiret. Det andre er at vindmøllene har blitt langt større enn det konsesjonen opprinnelig var søkt for. I tillegg klipper bladene på vindmøllen opp både ørn og andre fugler.

Ryddige prosesser

Mange av motstanderne krever nå at all utbygging stopper opp. Personlig hadde jeg håpet vi kunne gjort dette på flere av disse vindmølleparkene. Men i Norge er det ikke slik det fungerer. Noe av styrken til Norge er at vi har forutsigbare rammer og ryddige prosesser. Det er tross alt noen som har investert i dette. Så er det irrelevant om dette er norske eller utenlandske investorer.

Husk at vi i Norge også investerer i utlandet for å skape velferd i Norge med bla oljeindustrien vår. Vi er også avhengig av ryddige prosesser i de landene vi har fått konsesjoner.

Jeg håper vi fremover ser en konstruktiv debatt med gjensidig respekt. La oss unngå trusler og ukvemsord! Jeg har troen på at vi alle vil hverandre vel!