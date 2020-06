Nei til høyhuset i Knud Holms gate 8 – i kjernen av trehusbyen!

DEBATT: Et massivt høyhus planlegges midt i sentrum. Utvalg for by- og samfunnsutvikling holder ekstraordinært møte for å få behandlet saken om Knud Holms gate 8 i kommunestyret før sommeren.

Det planlagte høyhuset i Knud Holms gate 8 i Stavanger sentrum bryter med rammene som ble vedtatt i den ett år gamle sentrumsplanen, argumenterer Jon Ola Syrstad (MDG). Foto: Schmidt Hammer Lassen Architects

Jon Ola Syrstad Stavanger MDG

Saken om et gigantisk høyhus i Knud Holms gate 8 burde være enkel. Ja, den er faktisk allerede løst av bystyret da det vedtok kommunedelplanen for sentrum våren 2019. Der ligger rammene for hvordan de enkelte kvartalene skal detaljplanlegges og bygges ut. Det nå planlagte massive høyhuset er ikke i tråd med planen, og det bør derfor avvises.

Respekt for vedtak

Hvis kommunens politiske organer ikke har et snev av respekt for sentrumsplanen, hvem skal ha det da? Var ikke poenget med en overordnet plan for sentrum å gi forutsigbarhet og avklaring av rammene for utviklingen i byen? Å fortelle innbyggere, næringsaktører og utbyggere hva de kan forvente blir godkjent og hva de kan forvente blir avslått?

Prosjekter som er i strid med planen skal avvises. Slik som høyhuset på 17 etasjer i Knud Holms gate 8. Det går utover sentrumsplanens rammer for byggehøyde og øvrige kvalitetskrav til utbygging av området. Det er massivt og dominerende og vil endre sentrums karakter på en uheldig måte.

Bygg tett med kvalitet

Det er fint at det bygges tett ved kollektivknutepunkter, og at byen transformeres og fornyes. Men det må gjøres med kvalitet og i en skala som hører denne byen til. Og dessuten er det vel ikke en desperat mangel på kontorarealer i regionen?

Bydelsutvalget for Eiganes og Våland, som er valgt for å gi råd om lokale saker i bydelen, har med 8 mot 1 stemmer vedtatt at planen for Knud Holms gate 8 bør avvises. Kanskje dette er en anledning til å ta kommunedelsutvalgene på alvor? Hva med å følge opp noen av de vakre ordene fra prosessen med kommunesammenslåingen om styrket deltakelse og demokrati i bydelene?

Mye står på spill

Det må gjerne komme et høyhus i Knud Holms gate 8. Men det må være i tråd med sentrumsplanen og ha de kvaliteter som denne beliggenheten krever. Og det må være i en skala som passer med den øvrige bebyggelsen og byggehøydene i sentrum.

Og så må vi sørge for at det ikke fester seg et inntrykk av at det er utbyggerne som bestemmer byutviklingen.

Hvis politikerne våre nå setter den ett år gamle sentrumsplanen til side for å «please» utbyggere og entreprenører, vil den overordnede planleggingen miste sin kraft som styringsverktøy og rettesnor for utviklingen. Det er mye å sette på spill.