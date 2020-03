Kolumbus prøver, men får det ikke helt til

DEBATT: Hvor mange er det som kan ta seg fri fra arbeid for å delta i en reisevaneundersøkelse midt i arbeidstiden?

– Jeg måtte takke nei til reisevaneundersøkelsen, og det tipper jeg veldig mange andre yrkesaktive også må gjøre, skriver Øystein Gomo. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Øystein Gomo Hundvåg

Kolumbus vil gjennomføre en reisevaneundersøkelse. Et fint tiltak for å finne ut hvordan folk reiser til og fra jobb, skole og andre steder. Her kan de lære mye om hvorfor de som reiser kollektivt velger nettopp det, og ikke minst; hvorfor mange heller velger bil eller sykkel i stedet.

Hensikten er nok å se hvordan man bedre kan tilrettelegge for økt bruk av kollektivtransport. De går bredt ut og kontakter mange innbyggere i ulike bydeler. Det er selvsagt viktig å få et bredt utvalg av befolkningen ved slike undersøkelser. Selv fikk jeg telefon en kveld med spørsmål om jeg ville delta i undersøkelsen, og takket ja til det.

Måtte takke nei

Men undersøkelsen skulle ikke skje der og da. Nei, for å delta i undersøkelsen må man møte opp på Byterminalen for intervju – en hverdag mellom kl. 8.40 og 15, fikk jeg vite… Hvor mange er det som kan ta seg fri fra arbeid for å delta i en reisevaneundersøkelse midt i arbeidstiden? Jeg måtte derfor likevel takke nei til intervjuet, og det tipper jeg veldig mange andre yrkesaktive også må gjøre.

Så når Kolumbus velger å gjennomføre undersøkelsen på denne måten, vil jo resultatet bli deretter: Begrenset til reisevaner hos skoleelever, studenter, pensjonister og hjemmeværende.

Utelukker yrkesaktive

Kolumbus utelukker i praksis de aller fleste yrkesaktive med vanlige 8-16 jobber – alle oss som er avhengig av daglig transport til- og fra arbeid. Og dermed utelukkes en stor del av den målgruppen de ønsker å nå. Et eller annet resultat vil de jo få av undersøkelsen sin, men ikke ut fra et representativt utvalg av regionens innbyggere. Synd.: