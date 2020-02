Venstre vil ha godt miljø og gode transportløsninger

DEBATT: Det har vært en rykende utvikling av nye nullutslippskjøretøy de siste årene. Venstre ønsker at alle framtidens drosjer skal være elbiler, biler med hydrogen eller med biogass.

«Transportsektoren står for en stor andel av alle klimagassutslipp, og da må vi redusere utslippene fra den sektoren betraktelig hvis vi skal ta vare på klimaet», skriver Kjartan Alexander Lunde. Foto: Lars Idar Waage

Kjartan Alexander Lunde Leder av Rogaland Venstre

I et leserinnlegg 11. februar stiller innehaver av Rock Taxi, Leiv Kåre Larsen, meg flere spørsmål. Han viser til flere av Venstre sine viktige gjennomslag for miljøet. Fra sommeren 2020 skal alle nye drosjer på Nord-Jæren være nullutslippsbiler, og det blir samtidig tillatt for Lyft, Uber, Prai, Økotaxi og andre nye app-løsninger på Nord-Jæren.

Venstre fikk i 2018/2019 gjennom et lovforslag i Stortinget som gjør at fylkeskommuner kan stille krav om at drosjer skal være nullutslipp ved løyvetildeling. Det gjør at det nå er mulig å stille slike krav. Alle må ta del i omstillingen for å få ned utslippene fra klimagasser. Flertallet i Rogaland ønsker å gjøre store grep for å få ned utslippene. Det er bakgrunnen for at Venstre har fått gjennomslag for at alle nye drosjeløyver på Nord-Jæren skal ha krav om å være nullutslippskjøretøy.

De siste årene har stadig flere av drosjene på Nord-Jæren valgt nullutslippskjøretøy, og Samferdselsutvalget i Rogaland har nylig behandlet en egen sak på grunn av stor pågang av søknader om flere nullutslippskjøretøy. Det viser at det er mange drosjeeiere som ønsker å satse miljøvennlig. Lyse har beregnet at det kan spares inn 32 tonn CO 2 per drosje per år. Det kan i sum for drosjenæringen bety store årlige utslippskutt.

Det går veldig fint

I innlegget spør Larsen: «Hva tenker samferdselsutvalget om at man må kjøre artister, brudepar og statsråder i elektrisk bil?» Vi i Venstre tenker at dette går veldig fint. Med min elbil har jeg selv vært sjåfør for flere statsråder på Nord-Jæren uten at det har vært noe stress.

Transportsektoren står for en stor andel av alle klimagassutslipp, og da må vi redusere utslippene fra den sektoren betraktelig hvis vi skal ta vare på klimaet. Det har vært en rykende utvikling av nye nullutslippskjøretøy de siste årene. Venstre ønsker at alle framtidens drosjer skal være elbiler, biler med hydrogen eller med biogass.

Mer innovative løsninger

Sjåførene på Nord-Jæren har ofte lang ventetid mellom turene. Et svar fra næringen har vært å øke prisene for å gjøre opp for manglende etterspørsel. I juli 2020 har Venstre fått regjeringen med på å åpne for ny teknologi i tilbudet av drosjeløsninger på Nord-Jæren. Dette vil kunne bidra til mer innovative løsninger i hvordan drosjetilbudet utformes på Nord-Jæren og i andre byområder, samtidig som det kan gi bedre tilbud til kundene.

Venstre har stor tro på at klimakrisen kan løses. For å få til dette må vi omstille oss på flere områder. Det innebærer at all transport må se på hvordan utslippene kan reduseres. Venstre håper at drosjenæringen også vil være med på den dugnaden.

