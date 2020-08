Senterpartiet stakkarsliggjør et sterkt Rogaland



DISTRIKTSUTVIKLING: Hei, Trygve! Vi har det veldig fint her. Hvordan er det i Oslo?

Sander OIsen Rogaland Unge Høyre

Rogaland er Norges vakreste fylke, og med rette det kanskje stolteste fylket. Vi rogalendinger er best på å skape verdier, vi produserer den beste maten, og har natur og opplevelser de aller fleste så vidt kan drømme om. Det at Rogaland og Norge lykkes, passer dog ikke valgkampen til Senterpartiet. Derfor prøver Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i et leserbrev å overtale oss til å tro at vi egentlig har det ganske fælt.

Folkevekst og effektive bønder

I leserbrevet fra Vedum, skriver han at det i en stortingsmelding fra 1984 sto at en forventet befolkningsvekst på ca. 18 % i Rogaland mellom 1981 og 2000, og at «det var fordi Norge tiårene før førte en helt annen politikk». De mener da at alt var bedre før, og at 18 prosent var optimistisk. Da kan jeg glede Senterpartiet med at nei, det er neppe 50 år gammel nei-politikk som skal redde Rogaland. Vi økte nemlig ikke «bare» 18 % prosent. Vi økte ca. 22 % fra 305.527 i 1981 til 373.210 i 2000. Rogaland slo med andre ord Senterpartiets valgkampkontor med fire prosentpoeng! Og den veksten har kommet oss til nytte.

Vi er nemlig også best på verdiskapning. Et godt eksempel er landbruket. Rogaland har flest ansatte i landet innen jordbruk og næringsmiddelindustri, ti prosent av norsk jordbruksareal er her, sammen med ti prosent av bøndene. Allikevel står Rogalands-jordbruket for hele 20 prosent av verdiskapningen i norsk jordbruk. Altså er bøndene våre veldig effektive, og de blir bare bedre. Faktisk går verdiskapingen opp, mens antall bønder synker. Det betyr mer norsk mat og et bærekraftig landbruk. Rogaland er derfor Norges matfylke nummer én.

Ineffektive løsninger

Så har vi Oljå, som skal finansiere mye av Senterpartiets reverserings-eksperiment om de får flertall i lag med Ap og SV etter valget. Jeg vil i hvert fall ikke at oljepengene fra Rogaland skal gå til færre politifolk, dårligere beredskap og flere små lensmannskontor. Er det noe som ikke skaper arbeidsplasser i distriktene anno 2020, er det å gå tilbake til dårlige, ineffektive løsninger som hindrer vekst.

Vi har det altså veldig fint her, og har tenkt å ha fortsatt fremgang og skape flere arbeidsplasser. Så nei, Rogalands 1160 milliarder i verdiskapning, 6310 årsverk i landbruket, eller stoltheten vår får Senterpartiet ikke ta fra oss.