Tid og penger veier tyngre enn en trygg skolevei

DEBATT: Utfordringen med økende trafikk – ikke minst tungtransport – gjennom Ganddal sentrum har i lang tid vært en stor utfordring.

Debattinnlegg

Stein Rosbach Sandnes

Gleden var derimot stor da ny (og svært dyr) vei endelig åpnet over Godsterminalen på Ganddal – resultatet ble det motsatte!

Tid er penger

Omtrent samtidig som de åpnet ny vei over Godsterminalen, ble det også åpnet en ny diagonal og avkjøring fra Motorveien (E39) og inn på Hoveveien. Som forventet resulterte dette i at det meste av trafikken til området nå selvfølgelig velger denne «snarveien», til fordel for nye vei over Godsterminalen, for raskere å komme til nytt industriområde på Ganddal og Kverneland. Tid er penger!

Svært mange barn (og voksne) beveger seg på Ganddal. Området har både flere barnehager, barneskole og ungdomsskole – uten at dette ser ut til å bekymre våre myndigheter i stor grad. I krysset Hoveveien/Kvernelandsveien «står» trafikken på visse tider av døgnet der små barn med store sekker forsøker å krysse veien på vei til skole eller barnehager. Det er ikke lenger et spørsmål om OM det vil skje en alvorlig ulykke, men NÅR!

Tar selvfølgelig «snarveien»

I den senere tid har både Posten og REMA etablert seg stort på Ganddal. Store Bring-biler tar selvfølgelig også «snarveien». Vi har selvfølgelig kontaktet Bring med klar beskjed tilbake om at de forstår problemet, men dessverre at «tid og penger» er viktigere enn å ta omveien over Godsterminalen. Også Sandnes kommune forstår problemet. Politi og Statens vegvesen er derimot ikke enige selv om trafikken via Hoveveien har økt fra 5300 til ca. 7900 kjøretøy pr. døgn etter at ny avkjøring på E39 ble åpnet. At en stor del av dette er tungtransport ser heller ikke ut til å skape bekymringer. Vi tenker selvfølgelig at dette enkelt kunne løses ved å sette opp et forbud mot gjennomkjøring for tunge kjøretøyer. Dette ble avvist da politiet ikke ville kunne prioritere ressurser til å håndheve forbudet og forbudet må veies opp mot de ulempene dette ville påføre varetransporten. Forbudet ville derfor ha liten effekt. Med andre ord mener de at ulempene for varetransport gjennom Ganddal sentrum veier tyngre enn ulempene dette skaper for bl.a. barn på vei til skole og barnehage. Et liv fra eller til ser ikke ut til å bety alle verden – «tid og penger» veier tyngst.

Fartsgrensen på deler av Hoveveien ble satt ned fra 40 til 30 km/t inntil tverrforbindelsen over Godsterminalen skulle åpne. Til tross for at trafikken har økt med ca. 2500 kjøretøy pr. dag, så skal fartsgrensen her igjen økes til 40 km/t – «tid er penger». Vi trodde kanskje at våre myndigheter var opptatt av de «myke trafikantene», men igjen viser det seg at prinsipper, tid og penger er viktigere enn sunn fornuft. Ekstra vanskelig er det å forstå når noe så enkelt som et skilt med gjennomkjøring forbudt (ikke minst for tungtransport) kunne skapt et bedre og tryggere miljø for alle som bor på Ganddal. Det er dessverre ikke alt vi skal forstå!