Kalde fakta, presentert i et tabloid format om samferdsel, er Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo sitt oppdrag. Vår dugnads-redaksjon består av syv medarbeider, og vi har publisert 500 nyhetsartikler siden oppstarten høsten 2018.

Denne nyhetsproduksjonen har skapt et enormt engasjement i landets hovedstad, og våre nyhetsartikler er lest 700.000 ganger. Som redaktør og med 20 års pressebakgrunn fra NRK og Dagens Næringsliv kjenner jeg Vær Varsom-plakaten ekstremt godt, og vi følger selvfølgelig presse-etikken i alt vi gjør.

Stygg sak

Hva som er årsaken til at journalist Hilde Øvrebekk, med full støtte fra en nyhetssjef, klarer å hevde at vi driver med personhets av topp-politikere i Oslo, er vanskelig å forstå. At journalister angriper en konkurrent på denne måten, er ufint, og uten dokumentasjon blir dette en hetsende ytring fra Stavanger Aftenblad.

Falske påstander

Vi har bedt lokalavisa i Stavanger om å sende oss linker til de artikler de mener er personhets av maktmennesker. Hvorfor? Fordi, vi vil gjerne ta en debatt med våre kolleger i Rogaland om hva som er grunnlaget for påstanden om personhets.

Svaret vi fikk fra en nyhetssjef var det klassiske grepet fra en presse som dummer seg ut: «Du [er] selvfølgelig hjertelig velkommen til å delta i den løpende debatten gjennom et eget leserinnlegg», skrev nyhetssjefen uten å legge ved en eneste av våre 500 artikler.

Evnen til å beklage

Dette er selvfølgelig ikke godt nok for vår redaksjon. Stavanger Aftenblad har satt på trykk en påstand som avisen ikke kan dokumentere. Denne svært grove påstanden er både krenkende, hatefull og kan kun oppfattes som en sverte-kampanje. Vi vil sterkt anbefale avisen å trekke denne påstanden og beklage den overfor våre medarbeidere og egne lesere.

Hat og hets

Halden Arbeiderblad skrev for ikke lenge siden at vi «har drevet hard, kritisk journalistikk mot det rødgrønne byrådets samferdselspolitikk». Hvorfor to journalister i Stavanger Aftenblad mener at kritisk journalistikk er «personhets», må oppleves som svært trist for avisens lesere. Forresten, da jeg i to år foreleste om nyhetsjournalistikk på BI, var det ingen av 120 studenter som rakk opp hånden og hevdet at å avsløre makt er det samme som hets.

Finnerlønn 3000 kroner

Vi kan love våre lesere at Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo aldri blir en kose-avis, og at den linjen Øvrebekk har lagt seg på aldri får slippe til i våre spalter. Hvis du som leser dette tar deg tid til å gå gjennom www.jatilbilenioslo.no og finner en artikkel som skal defineres som personhets, vanker det 3000 kroner i finnerlønn.