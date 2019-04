Selvmord – vi har ingen å miste!

Jeg har lenge hatt en bekymring. Det er noe vi ikke er gode nok til å snakke om. Det er omtrent 600 mennesker hvert år som dør av selvmord i Norge, og det er den mest vanlige dødsårsaken for mennesker mellom 15 og 49 år.

Alle har et ansvar

Verken kreft, trafikkulykker eller overdoser tar like mange liv. Likevel snakkes dette knapt om, verken blant folk flest, i mediene eller blant oss politikere. Selvmord er det verste utfallet av psykisk uhelse, og vi har alle et ansvar for å sørge for at tallene går ned. Vi må først og fremst snakke om det for å bryte ned tabuet rundt selvmord. Dernest må det tas tak i politisk slik at vi får bygget opp gode systemer som ivaretar befolkningen på en bedre måte slik at vi forhindrer selvmord. Dette haster, det er liv å redde og vi kan redde langt flere enn i dag.

2. og 3. april var jeg til stedet på den 10. nasjonale konferansen for selvmordsforskning og –forebygging som fant sted i Stavanger. Noen veldig lærerike dager som til tross for dystre statistikker ga håp. Jeg lærte at det finnes en rekke tiltak som kan gjennomføres i samfunnet vårt, som vil bidra til en bedre livskvalitet, en bedre ivaretakelse av psykisk helse og dermed også forebygge antallet selvmord.

Det jobbes for tiden med en nullvisjon for selvmord i Rogaland fylkeskommune, og nå går vi i Venstre også inn for det samme i Stavanger kommune.

Det er i kommunene, i det nære, at vi har mulighet til å gjøre de mest konkrete tiltakene. Kommunen har ansvar for å ivareta den psykiske og fysiske helsen til innbyggerne. For meg er det helt klart at det trengs et løft for psykisk helse i Stavanger, og ikke minst et løft for selvmordsforebygging.

Hva nullvisjonen skal inneholde av tiltak kan være mye. Det trengs en bred satsning på psykisk helse, særlig for barn og unge. Ingen skal måtte brenne inne med vonde følelser og tanker for lenge.

Det må være helsesykepleier på alle skoler og tilgang til skolepsykologer for ungdommene våre. Vi må også sørge for at vi lærer barna våre å snakke om og sette ord på følelsene sine. Her begynner arbeidet allerede i barnehagen hvor ungene lærer å snakke om grønne og røde tanker. Her gjøres det en veldig god jobb i Stavanger-barnehagen. Dette må vi følge opp i skolen, gjerne ved å tilby livsmestring som en del av undervisningen.

Ansatte på skoler og blant de som arbeider med ungdom, må få opplæring i å håndtere unge med selvmordstanker, gjerne Vivat-kurs. Dette er førstehjelp ved selvmordsfare. Vi forventer at mennesker rundt oss skal kunne hjerte- og lungeredning, det bør være en forventning til å kunne snakke med og lytte til mennesker som bærer på tunge tanker.

Det skal også være enkelt for voksne å søke psykisk helsehjelp. Det er et godt tilbud innenfor psykisk helse i kommunen, men det er få som vet om det. Derfor håper jeg vi kan sørge for at vi etablerer en «en dør inn»-policy på disse tjenestene, samtidig som vi sørger for at informasjonen om hjelpen er god nok. At man får utlevert en liste over psykologer og blir overlatt til seg selv, er simpelthen ikke godt nok, kan vi våge å tenke nytt?

Gjennomførbar nullvisjon

Jeg vil invitere til en tverrpolitisk dugnad om dette! La oss sammen sørge for at dette blir en viktig sak både i valgkampen og etter valget. La oss invitere pårørende, psykisk helsearbeidere, skolen, fastlegene og frivilligheten til å sammen lage en god, gjennomførbar nullvisjon for selvmord i Stavanger. La oss få ned selvmordstallene i egen kommune, vi har ingen å miste!