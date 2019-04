Det er mange vakre ord når politikere skal selge sine budskap. Det gjelder at både velgere og medier kan gå dem litt etter i sømmene.

Teknologi

I Aftenbladet 11. april sier Kjartan Alexander Lunde at «nå har Venstre i regjering fått gjennomslag for å tillate framtidens teknologi». Det er jo det rene tøv. Det vurderes om taksameterkravet kan oppheves, men det har ingenting med lovforslaget å gjøre. Norske drosjer har tatt i bruk all tilgjengelig teknologi for lenge siden, og den forbedres stadig.

I samme sak sier partiets førstekandidat i Stavanger, Jan Erik Søndeland, at «vi må ta imot mulighetene delingsøkonomien gir oss istedenfor å motarbeide den». Da er vi nærmere sakens kjerne. Venstre og regjeringen ønsker å gjøre drosjedrift til en hobbyvirksomhet i regi av utenlandske plattformselskaper (Uber og Lyft). Å kalle dette delingsøkonomi, er ren humbug. Det er kommersiell taxidrift, som tilraner seg særvilkår i lovverket.

Konkurranse på ulike vilkår går tross alt ikke, selv om Venstre i Oslo prøvde seg på det. Dermed skal lista for å få drosjeløyve nå legges så lavt at den samme effekten kan oppnås.

I det Venstre jeg var medlem av i 45 år, inntil 2017, var sunn forretningsdrift, anstendig arbeidsliv, støtte til småbedrifter og forståelse for næringers samfunnsoppdrag blant pilarene. Lars Sponheim sa en gang at samvirke måtte være den ultimate venstremåten å organisere næringsvirksomhet på.

Utenlandske bølleselskaper

I dagens Venstre skal samvirkemodellen, som er den dominerende i drosjenæringen, erstattes av utenlandske bølleselskaper i skatteparadis, med en avtalemodell som setter løsarbeidersamfunnet og sosial dumping i system. All makt hos plattformeieren.

Ubers og Lyfts, i hjemlandet USA, dumper priser basert på bevisst underskuddsdrift og på bekostning av sjåførene, som tjener under minstelønn. Aktørene er «næringsdrivende», men uten noen selvstendighet. Dette er den «moderne» forretningsmodellen som Venstre vil ha. Grunnleggende usunn, og med sjåfører som skal nøye seg med knapper og glansbilder. Det er jo en hobby – «deling».

I tillegg kan det påståtte «kunnskapspartiet» ignorere all forskning og erfaring om drosjemarkeder som viser at bare regulering kan skape markedsbalanse, ivareta samfunnsoppdraget og gi anstendige arbeidsvilkår.

Verdimessig forfall

De to Venstre-politikernes holdning har ingenting med modernitet å gjøre, men avslører verdimessig forfall og en radikal høyredreining i det tidligere sentrumspartiet.