Avskaff høyresidens konkurranseskole

«Mange blir lei seg av en dårlig karakter. De kan miste helt håpet», sier Vetle Jåsund (13) i Aftenbladet 6. juni. «Nå får forskere i Stavanger 20 millioner kroner til et omfattende prosjekt som skal gjøre ungdom mer motiverte og robuste», står det innledningsvis i artikkelen som handler om at flere og flere ungdommer sliter psykisk.

Feil prioritering

Stavanger kommune har altså bevilget 20 millioner kroner til et prosjekt som skal gi ungdom kurs i å bli mer robuste. Dette mener vi i Rød Ungdom er feil prioritering, for istedenfor å fjerne roten til problemet skal man dempe smerten etter at skaden har skjedd. Her står det tydelig at ungene blir påvirket og stresset av den pugge- og testeskolen vi har. Kommunen svarer da med å bruke penger på kurs som skal gjøre ungdom mer robuste. Ungene trenger ikke kurs i å takle skolen, skolen trenger endringer for å passe elevene.

Selvfølgelig er det lurt og bra å satse på stressmestring og andre tiltak som kan hjelpe ungdom, men de tiltakende er ikke svar på økende prestasjonsangst grunnet skolesystemet!

Karakteren tar altfor mye oppmerksomhet vekk fra læring.

Skadelig

For hva er egentlig problemet? Det kommer tydelig frem at den pugge- og testeskolen vi har, stresser og påvirker norske ungdom på en skadelig måte. Det står at flere ungdommer opplever utfordringer i sin psykiske helse, og det har blitt en dobling av unge som bruker antidepressiva siden 2000. Mange merker det ekstra godt når de begynner på ungdomskolen, for da kommer karakterpresset og prøvene på løpende bånd. Hvis du henger etter karaktermessig, går det ikke lang tid før motivasjonene begynner å takke for seg. Dette skjer allerede i 8. klasse.

Man skal selvfølgelig ikke legge all skylden på skolen, men når man er ungdom, er det mye som utvikler seg og mye man må forholde seg til. Da kan prestasjonsangst og karakterpresset bli dråpen som får begeret til å renne over. Når man sitter på slutten av året og har prøve nummer ti den måneden, tror jeg et kurs i å bli mer robust vil ha liten til ingen effekt. Når studier viser at man glemmer 80 prosent av pensum når man går ut av videregående, så kan det virke som det eneste formålet med alle prøvene er å finne ut hvem som kan pugge og takle stress best. Når man glemmer så mye av pensum, kan man heller ikke fokusere på å gi elevene lyst til å lære og rom for utvikling, istedenfor blir skolen til en torturarena hvor titusenvis av ungdom griner hvert år?

Vi i Rød Ungdom vil skifte ut karakterer med en egen mappevurdering, som skal måle elevenes prestasjonene gjennom hele året. Denne vurderingsformen gir eleven mye større grad av påvirkningskraft i prosessen, samt en annen forståelse av meningen med arbeidet sitt. Karakteren tar altfor mye oppmerksomhet vekk fra læring, det virker som kunnskapen i seg selv har ingen verdi, bare karakteren.

Tak på antall elever per klasse

Rød Ungdom vil fjerne leksene som ikke har noe dokumentert, positiv effekt, unge skal få fritid til å leke og drive med egne interesser. Vi vil også ha flere lærere, men enda viktigere enn det er at vi får et tak på antall elever per klasse slik at elevene får mulighet til å bli sett av læreren, men også av medelevene. Avskaff høyresidens konkurranseskole, hvor trivsel kommer etter konkurranse, og puggeegenskaper settes foran faglig kunnskap.