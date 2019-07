Naturmangfold eller naturrasering i Sirdal? Snart er det valg!

På Smøla i Møre og Romsdal har 100 havørner blitt delt i to av rotorbladene siden tellingen av drepte fugler startet i 2006. Flere kongeørner har også gått med. Det samme gjelder Smølalirypa, en rypeart som kun finnes på Smøla. Hvis jeg er så dum at jeg skyter en av ørnene som har for vane å kretse over hytten min på Visland nær Tonstad, så må jeg nok spikre paller i Åna kretsfengsel.

De rødlistede hubroene som en grunneier i det planlagte vindturbinanlegget på Bergeheia sier han ser fra terrassen sin, flyr en blodig framtid i møte. Hubroer flest er nemlig ikke klar over at utbygger Norsk Vind Energi i sine konsesjonssøknader lover å opprette «buffersoner» og «avbøtende tiltak» for å beskytte fuglelivet.

På Bergeheia, som ligger med ca. 90 prosent areal i Sirdal og ca. 10 prosent areal i Lund, er det planer om 50 vindturbiner med 200-250 meters høyde og rotorblader med diameter fra 130-160 meter. Øykjeheia Naturreservat ligger like ved. Reservatet og Sirdalsvatnet kan dermed bli gjerdet inne av tre vindturbinanlegg: Tonstad Vindpark (byggingen er i gang), Buheii Vindpark (konsesjon gitt) og Bergeheia Vindpark (forhåndsmelding sendt Norges Vassdrags- og Energidirektorat).

I FN-rapporten om jordens natur og biomangfold konkluderer 145 forskere fra 50 land at tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene. Samtidig har en nyere NTNU-studie, «Increased generation from upgrading and extension projects» ved Leif Lia, Mikal Naug Aas og Ånund Killingtveit, konstatert at vindkraft er overflødig om vi oppgraderer og fornyer vannkraftanleggene.

Vannkraft er dessuten en mer stabil energikilde enn vindkraft. Legger vi til ENØK-tiltak i hus og hytter så er vi langt forbi vindkraft-potensialet. Det er sikkert ikke nødvendig å opplyse om at Sirdal allerede har ofret store arealer til nettopp vannkraft, og at disse vannkraftanleggene kan oppgraderes uten nye, store naturinngrep, som for eksempel Lysebotn 2. Å ofre enda større arealer til vindkraft vil derfor være en tragedie fremtidige generasjoner ikke vil tilgi.

Sirdal kommune kan stoppe industrialiseringen av Bergeheia og si nei til rasering av mer sirdalsnatur. 5. september kan de 19 folkevalgte politikerne i kommunestyret velge naturmangfold framfor naturrasering. Noen dager senere er det valg.