Kan kommunene lære av private barnehager etter valget?

Anne Lindboe skriver i Stavanger Aftenblad 28. august oppklarende om private barnehager. Artikkelen viser grundig til flere fakta som i debatten før valget knapt får spalteplass. Artikkelen viser blant annet at betingelser for ansatte og rammene for drift av norske barnehager er på likt nivå.

I følge Lindboe er foreldre litt mer fornøyd med private barnehager. I tillegg er det legemeldte sykefraværet i private barnehager betydelig lavere enn i kommunale barnehager.

Vi bidrar mer enn gjerne med å dele våre erfaringer og satsinger.

Økt erfaringsdeling

Vi støtter Lindboes ønske om å utvikle bedre barnehager for barna våre. Men i tillegg vil vi slå et slag for økt erfaringsdeling mellom alle barnehager i den enkelte kommune. Det er for oss en gåte og ganske utrolig at ikke flere kommuner har vist større interesse tidligere for å bidra til erfaringsdeling. Istedenfor å bortforklare forskjeller i sykefravær mellom kommunale og private barnehager tror vi en holdningsendring må til for å oppnå økt barnehagekvalitet til beste for veldig mange barn.

FUS-barnehagene har de siste årene jobbet målrettet for å redusere sykefraværet. Det har gitt gode resultater og bidratt til langt flere faste ansatte på jobb som det enkelte barn er trygg på. Vi satser på å utvikle gode ledere, vi stiller høye forventninger til oppfølging og forebygging og vi satser på faglig kompetanseutvikling hos våre ansatte. Dersom vi overfører våre resultater på reduksjon i sykefraværet til kommunale barnehager vil det utgjøre 1750 [1] flere ansatte på jobb i kommunale barnehager – hver eneste dag.

Har de private barnehagene noe å lære av kommunen? Det er FUS-barnehager i over 80 kommuner over hele landet. Vi er veldig stolte over det gode samarbeidet lokalt og for god kompetanseutvikling og satsinger som mange av våre barnehager deltar på i kommunal regi. Vi erfarer at våre barnehager heldigvis har mye vi kan lære av den enkelte kommune. Samtidig er det få tilfeller der kommuner har kontaktet FUS-barnehager for erfaringsdeling andre veien.

Gjesdal reduserte sykefraværet

Ett positivt unntak er Gjesdal kommune. Ida Martinussen er daglig leder i Rishagen FUS-barnehage, og hun ble invitert av kommunen på en samling for kommunale ledere for å dele sine erfaringer med hvordan oppnå lavt sykefravær. Etterpå valgte Gjesdal kommune å innføre ny rutine der ansatte må ringe sin leder ved fravær. Dette har ført til at kommunen har redusert sykefraværet i barnehagesektoren med 30 prosent fra mars til juni 2019, sammenlignet med samme periode i 2018. Et annet godt eksempel er Ullensaker kommune som har vært proaktive og lagt til rette for nyttig erfaringsdeling på andre områder knyttet til å sikre god barnehagedrift.

Bransjeprogram har potensiale

FUS-barnehagene er invitert inn sammen med andre private aktører til å bidra med erfaringer i bransjeprogram for barnehager som del av IA-avtalen 2019-2022. Vi er optimistiske og tenker at dette er et godt og målrettet initiativ som vi har store forventninger til. Vi bidrar mer enn gjerne med å dele våre erfaringer og satsinger.

Vi håper at politikere og kommunale ledere etter valget klarer å mobilisere nysgjerrighet og motivasjon for erfaringsdeling og utviklende samarbeid. Sammen kan private og kommunale barnehager bedre kvaliteten i alle landets 6000 barnehager.