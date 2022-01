Nei, vi eldre stikker ikke fra regningen!

DEBATT: Det kan i mediene av og til bli fremstilt som om der er stor uenighet mellom unge og eldre når det gjelder dagens og fremtidens pensjonsregler, og at eldregenerasjonen trekker opp stien etter seg. Det mener vi er feil fremstilt.

«Mange av dagens 70 åringer er sunnere og mer arbeidslystne enn tidligere, og mange ønsker å fortsette i sine jobber og verv», skriver Mille- Sofie Kvannli og Grethe Eriksen.

Mille-Sofie Kvannli Leder av Rogaland Unge Høyre

Grethe Eriksen Leder av Stavanger Senior Høyre

Unge Høyre i Rogaland og Senior Høyre i Stavanger er enige om at flest mulig av landets innbyggere bør stå i inntektsgivende jobb lengst mulig. Det gjelder både unge og eldre. Vi er også enige om at første prioritet bør være å få flest mulig unge i arbeid. De er fremtiden.

Aldersgrensen innen mange yrker, nemnder, styrer og verv må endres bort fra maksimumsgrensen på 70 år.

Meningsfull jobb

Tilsagn fra Lånekassen bør ikke bare forbeholdes de unge, men også gi mulighet for godt voksne til å kunne etterutdanne seg eller skifte retning i arbeidslivet i godt voksen alder. Vi har tro på at en meningsfull jobb holder flere i arbeid lenger.

Pensjonsforpliktelsene vil i årene fremover stige som følge av at flere lever lenger, og statens inntekter fra oljenæringen vil bli synkende. For de eldre må dagens pensjonssystem tilpasses og bli bærekraftig.

Aldersgrensen innen mange yrker, nemnder, styrer og verv må endres bort fra maksimumsgrensen på 70 år. Mange av dagens 70 åringer er sunnere og mer arbeidslystne enn tidligere, og mange ønsker å fortsette i sine jobber og verv. Vi må la dem få mulighet til det. Samtidig har pandemien fått fortgang i endringen og behovet for flere i jobb innen helse og utdanning er krevende. Fremtiden krever mer fleksible regler –og fremtiden er her nå. Vi ser fram til Pensjonsutvalgets evaluering av Pensjonsreformen som skal være klar 1. mars i år.

Men alt er ikke mørkt og leit. Noen viktige endringer er allerede på plass. Tidligere kunne de med AFP som hadde «slitende arbeid» gå av tidligere, men fikk kraftig begrensning i mulighet for å påta seg nye og kanskje lettere arbeidsoppgaver. Dagens AFP-ere kan i stor grad ta nye jobber og stå på så mye de vil. Og det virker.

Norges Bank skriver i en rapport i fjor høst (PPR 3/21) at sysselsettingsandelen i Norge er høyere enn de tidligere har lagt til grunn. Dette skyldes at eldre jobber mer. Tenk det! Hvorfor skrives det ikke mer om denne positive utviklingen?

Verdifullt frivillig arbeid

Samtidig innser vi at den frivillige innsatsen som mange eldre legger ned årlig er meget verdifull, og dersom den hadde uteblitt ville samfunnet på mange områder stoppet opp. I 2020 ble frivillig arbeid anslått til å utgjøre verdier for 78 milliarder.

Unge Høyre og Senior Høyre i Stavanger vil jobbe for at pensjonsreglene blir lettere å forstå, og at flere regler og ordninger blir lagt til rette for et mer inkluderende og fleksibelt arbeidsmarked.

