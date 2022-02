Politikerne i Sandnes må våkne! Unik lokalhistorie og kulturarv kan gå tapt

KRONIKK: Sandnes står i fare for å gjøre en gigantisk tabbe, og må sørge for at det siste gjenværende bygg fra leirvare­industriens storhetstid behandles med respekt. Tørkeloftet bør brukes til å bringe arven etter leirvare­industrien videre.

Tørkeloftet ble sist brukt som utstillingslokale under Kulturbyåret 2008. Bildet av daværende byantikvar Arne Hoffmann er tatt like før lageret ble pakket ned bit for bit i 2011, og lagt på lagring på Vatne.

Debattinnlegg

Jakob Håkon Larsen Sivilarkitekt MNAL

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På et lager på Vatne i Sandnes ligger et helt unikt kulturminne. Det såkalte tørkeloftet er det eneste gjenværende bygg fra leirvare­industriens storhetstid i Sandnes, og beskrives i en artikkel i Aftenbladet som en «plankehaug».

Kommunen er i ferd med å overlate bygget til kommersielle utbyggere, som planlegger å bruke bygget til næringsvirksomhet. Forslagene som foreligger nå, holder ikke mål. De er fullstendig historieløse og må gjennomgås.

Når bygget nå skal gjenreises, trengs en visjon. Mitt forslag er å gjenreise Tørkeloftet som et nasjonalt senter for tegl og keramikk.

Mitt engasjement for denne saken stammer fra min diplomoppgave i arkitektur, 2021. I nærmere ett år har jeg jobbet med å utarbeide et forslag til et et nasjonalt senter for leirvare­industri i Sandnes. Det er et forslag hvor Tørkeloftet får et nytt liv på Altona-tomten. Oppgaven fikk hederlig omtale og mottok utmerkelse.

Les også Denne plankehaugen skal fylles med liv og røre

Historieløse planer

I Aftenbladets artikkel «Denne plankehaugen skal fylles med liv og røre», tirsdag 7. februar, kan man lese om kommunens forslag for Tørkeloftet. Ett av forslagene er å stille bygget til disposisjon for næring. Bygget skal være en del av den kommende utbyggingen, Elveparken. Tørkeloftet vil da bli omgitt av 600 boliger og 60.000 m² næringslokaler. Er det næring dette siste bygget fra teglverksindustrien bør brukes til når man har 60 mål med næring som nærmeste nabo? Har man lyst å oppleve næring i et teglverksbygg, finnes denne muligheten allerede, et steinkast unna, på Maxi-senteret.

I forslaget tar man seg ikke bryet med å gjenreise hele bygget, men kun en del av det. Dette er illustrert på Elveparkens nettside. På illustrasjonen kan man også se at alle de ikoniske Sandnes-pannene som originalt prydet taket, er erstattet med glass. Det er fullstendig historieløst.

En stolt historie

Prosjektleder og rådgiver Anne Lise Falch Anfinsen i Sandnes kommune og materialene som var Graverens lager nummer 4, et gammelt og historisk lagerbygg for teglstein og teglsteins­panner i Havnegata, kalt Tørkeloftet. Nå er det demonterte Tørkeloftet lagret på Vatne i Sandnes.

Sandnes har en rik historie man kan være stolte av og dyrke. Det er historien om en ung og driftig industriby som vokste frem rundt leirvare­industrien. Ser man på historiske bilder av Sandnes, forteller bildene denne spesielle historien; teglsteinspiper som strekker seg mot himmelen, hvert et tak dekket av sandnespanner, karakteristiske tegl­verks­bygninger og perfeksjonert håndverk i form av utallige keramikkgjenstander.

De mange fabrikkene langs Sandnes sjøfront preget bybildet i aller høyeste grad. I dag frontes industrieventyret med sandnesgauken på byens våpenskjold. Men spor etter virksomheten i bybildet er det forbausende lite av.

Få det gjort

I Sandnes er det virkelig et behov for å formidle den rike industrihistorien. Når sjøfronten nå blir utviklet i en rasende fart, og Sandnes gjennomgår en stor transformasjon, er dette ekstra viktig for å viderebringe byens identitet og særegenhet. Dette må gjøres med innsats og visjon. I Stavanger har man Oljemuseet, Stavanger maritime museum, Hermetikkmuseet, Grafisk museum og Barnemuseet. Dette er institusjoner som forvalter byens industrihistorie. Det finnes ingen grunn til at Sandnes ikke skal ha samme mulighet til å formidle sin historie, identitet og særegenhet som by. Alt ligger til rette – få det gjort!

Listen over nye kulturinstitusjoner som mottar støtte for å oppføre bygg til formidling av lokal industrihistorie og håndverkstradisjoner, er lang.

Statlige midler

Jeg vil si Sandnes virkelig har en gylden mulighet i Tørkeloftet. Det historiske bygget kan brukes til å skape en nasjonal kulturinstitusjon for tegl og keramikk. Her kan det nevnes at både Danmark og Sverige, i motsetning til Norge, har teglverksmuseer .

I forslaget om saken, som Sandnes formannskap behandler mandag, listes det opp fire alternativer:

Kommunen er grunneier og byggherre og realiserer prosjektet nå. Kommunen tar ansvar for drift- og vedlikehold og leier ut til næringsformål. Kommunen er grunneier, mens Elveparken Sandnes AS har en langsiktig festeavtale med kommunen, eier bygget, er byggherre og er drifts- og vedlikeholdsansvarlig. (Anbefalt løsning av kommunens næringsrådgiver) Kommunen er grunneier. Det opprettes et spleiselag for å reise bygget. Sandnes kommune står som eier av bygget og er byggherre og ansvarlig for drift- og vedlikehold Som alternativ 1, men tørkeloftet gjenreises ikke nå.

Det rimeligste alternativet for kommunen er det som er anbefalt av kommunens næringsrådgiver. Men her finnes det også mulig å gå veien om statlige midler, for å få bygget et nytt kulturhistorisk møtepunkt.

Man trenger ikke se lenger enn til Stavanger, for å se ferske eksempler på hvordan dette kan gjøres. IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum i Stavanger fikk 30 millioner kr i statlig støtte til å bygging av nye lokaler. I tillegg har Stavanger de siste årene mottatt 13 millioner kr til Tou Scene og 11,2 millioner til oppussing av eksisterende museer.

Stavanger er langt ifra den eneste byen som har gjort nytte av statlige midler til offentlige kulturbygg. Norsk Skogfinsk Museum i Grue Finnskog fikk 106,6 millioner. Skrei opplevelsessenter i Lofoten mottok 162 millioner. Listen over nye kulturinstitusjoner som mottar støtte for å oppføre bygg til formidling av lokal industrihistorie og håndverkstradisjoner, er lang.

Disse institusjonene har ikke bare en lokal verdi, men også en nasjonal verdi. Det er på sin plass å forvente at Sandnes, som Norges åttende største by, vil få støtte fra staten til å forvalte arven etter leirvareindustrien i Norge, spesielt siden dette er et forsømt kapittel i norsk industrihistorie. I Norge fantes det på et tidspunkt over 300 teglverk. I dag er alle lagt ned, og så å si alle spor etter industrien fjernet.

Dermed er det overhodet ikke nødvendig at Sandnes kommune må lene seg på private utbyggere for å få dette bygget gjenreist – og det på en fullstendig historieløs måte.

Nasjonalt senter

I min diplomoppgave foreslår jeg at tørkeloftet blir brukt til å skape et nasjonalt senter for leirvareindustri. Visjonen for bygget er at det skal bli en kulturinstitusjon for hele byen, der arbeid med leire står i fokus. Tørkeloftet kan bli et verksted for et tverrfaglig og utforskende arbeid med leire innenfor både keramikk, kunst og utvikling av teglstein. Prosjektet rommer en kafé og utstillingslokaler for historiske gjenstander og ny kunst i leire.

I oppgaven har jeg fokusert på at dette stedet skal henvende seg til offentligheten på en måte som skaper et inkluderende og levende byrom som inviterer til deltakelse. Det skal være et sted for keramikere, kunstnere, andre relevante yrkesgrupper, skoleklasser, besøkende til byen og alle i byen som måtte ønske å lære mer om leire håndverkstradisjoner og den stolte industrihistorien.

I tillegg til å fungere som en formidler av historie og tradisjoner, vil også senteret ha potensial til å fungere som en katalysator for nye impulser. Det er i dag mer fokus på tegl og keramikk enn det har vært på lenge. Det bygges mer i tegl, og keramikk er en populær hobby blant unge. Det er lett å se for seg at aktivitetene kan relatere til alle generasjoner.

I prosjektet foreslår jeg Altona-tomten som plassering. Her lå Altona teglverk. Leirbanen som finnes her, er den mest intakte i byen. I Altonaparken ser man det skålformede søkket i landskapet som vitner om utgraving av leire. Det er riktignok ikke den originale plasseringen av bygget, men det er den plasseringen av bygget som forteller den beste historien.

Det er en åpenbar plassering for en kulturinstitusjon med leire i fokus som kan blåse liv i et ellers dødt sentrumsnært område. Det er 10 minutters gange fra Langgata, og stedet vil bli tilknyttet den planlagt sjøpromenaden som skal komme.

Når sjøfronten utvikles, er det viktig å spre attraksjonene for å aktivere flere steder i byen. Som en hyggelig velkomst vil man også kunne se attraksjonen når man ankommer byen med toget fra Stavanger. Det er kommunens eiendom og er regulert til offentlig formål. Alt ligger til rette.

Nå er det på tide

Jeg applauderer ildsjeler som pottemaker Simonsen, som standhaftig har levert tradisjonell keramikk i nå sju generasjoner. Men ansvaret med å bringe den rike Sandnes-tradisjonen videre skal ikke falle på enkeltpersoner.

Her må stat og kommune trå til. Innbyggerne vil i så fall helt sikkert stille opp og dra dette sammen som en by. Jeg er langt fra den første som etterspør en kulturinstitusjon for potteri- og teglverksindustrien i Sandnes. Dette har det blitt snakket om i 50 år, siden 1970-tallet. Nå er det på tide.

Om man gjenreiser halve bygget i et halvhjertet forsøk, kan man ende opp med at det forteller en annen historie. En historie om byen som forsømte sin plikt til å videreføre den stolte byhistorien til kommende generasjoner.

Så til politikerne: Vær så snill og gå en runde til med denne saken og vurder disse mulighetene. For byen har så mye å vinne på det.