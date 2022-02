HMS – på bakkeplanet

DEBATT: Var det ikkje nokon som for ei tid sidan sa eit og anna om bullshit-jobbar?

«Eg skal ikkje lukka døra til kontoret mitt og setja meg til å konstruera problem som kan oppstå. Skriftleg. For at eit tilsyn skal kunna sjå at eg har gjort jobben min og risikovurdert alle tenkte tilfelle», skriv Jon Skrudland.

Jon Skrudland Stavanger

Den 26. januar publiserte NRK eit innlegg av Kristian Gundersen, professor ved UiO, der han mellom anna skriv at under pandemien har det vist seg at «sikkerhetstenkning trumfar alt anna». Dette har altså blitt tydeleg i risikovurderingane me har blitt presenterte for gjennom pandemien.

Men det gjeld på alle felt i samfunnet. «Alle tenkelege og utenkelege risikoar skal evalueres skriftleg, og enorme ressursar går med til dokumentasjon.» Og han kjem med fleire eksempel på korleis sentralisert risikovurdering grip inn i kvardagen for oss alle.

Dette er samfunnsperspektivet.

Eg er medlem av arbeidsmiljøutvalet (AMU) på skulen eg arbeider som avdelingsleiar. Her sit rektor, HMS-ansvarleg, verneomboda, representant for dei tilsette og eg. Me er pålagde å ha med ekstern innleidd bedriftshelseteneste på minst to møter i året.

Sjekkar HMS for skuleeigar

Måndag sat eg i toogeinhalv time i møte med AMU og den eksterne bedriftshelsetenesta, med HMS-kartlegging, ein slags revisjon av HMS-arbeidet på skulen vår.

Bedriftshelsetenesta er del av eit stort selskap innan denne bransjen, med ugjennomtrengjeleg eigarstruktur. Me er pålagde å bruka desse gjennom sentrale innkjøp og ei av oppgåvene deira er altså å sjekka HMS-arbeidet vårt slik at skuleeigar skal få oversikt over dette.

Her må alle trø til, det som er gjort er aldri godt nok. Og det må reviderast årleg – slik me fekk ein gjennomgang av i møtet. Fakturaen kjem til skulen elektronisk etterpå.

Me har på skulen vår hovudsakleg utdanning innan teoretiske fag. Ja, me har lab, og me har kunstnariske fag der dei beveger seg ein del, men ingen farlege maskinar eller risikable stillas som skal forserast. Dermed kan ein tru at det ikkje kan vera så mykje som er farleg for arbeidsmiljøet.

Sjølvsagt kan skrivebord og stolar tilpassast ergonomisk til den enkelte – og det gjer me når behovet melder seg. Me tenker òg på risiko dersom me skal på skidag med elevane, skriv risikoanalyse og handlingsplan slik me må. Lærarane i kroppsøving tenker på risiko i aktivitetane dei set i gang, har førstehjelpsskrin, plaster og 113 innan rekkevidd.

Unngå å konstruera problem

Me skriv altså risikovurdering og handlingsplan når me finn det nødvendig og tar ting etter kvart som det dukkar opp. Men me prøver å unngå å konstruera for mange problem, me har eit og anna me elles må fylla dagane med.

Eg fekk på møtet spørsmål om eg har risikokartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet til dei eg har personalansvar for.

– Tja, svara eg, det er jo ein sentral del av jobben min å snakka med dei, sjå til at dei har det greitt, har det dei treng, og ta ein kopp kaffi saman med dei innimellom.

– Har du gjort det skriftleg?

– Eh nei, svara eg, eg har kje det. Men det ligg jo fremst i panna mi i forhold til det eg ser på som sentralt i jobben min.

– Er det ikkje skriftleg, er det ikkje gjort, fekk eg til svar.

Ryggen fri

Altså; dersom eg ikkje har dokumentert det skriftleg, har eg ikkje gjennomført det, og dersom noko då går gale ein gong, har eg ikkje ryggen fri. Og det er kanskje like viktig – me må sørga for at ingen kan ta oss, for då kan me bli sitjande med ansvaret for alt som kanskje kan gå gale.

Ikkje berre fører denne overdrivne HMS-tenkinga til at me blir ufrie, at me blir redde for, og tolkar alt ukjent som farleg risiko.

Det er lærarane som faktisk gjer jobben på ein skule. Som avdelingsleiar bør eg gjera det eg kan for at dei skal ha det dei treng for å gjera den jobben, støtta dei i det som dukkar opp i møte med elevar og foreldre, i det heile gjera mitt for at dei har ein god arbeidsplass å gå til kvar dag. Eg skal ikkje lukka døra til kontoret mitt og setja meg til å konstruera problem som kan oppstå. Skriftleg. For at eit tilsyn skal kunna sjå at eg har gjort jobben min og risikovurdert alle tenkte tilfelle. Då vil eg jo bli ein byråkrat. Det skal eg ikkje bli.

Og me burde kanskje i det heile hatt litt færre slike. Var det ikkje nokon som for ei tid sidan sa eit og anna om bullshit-jobbar?

