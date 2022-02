Kulturlandskapet på Ryfylkeøyane må ikkje bli øydelagt av luftspenn

DEBATT: Me må tenkja oss nøye om når Lnett og NVE nå skal oppgradere straumnettet på Ryfylkeøyane. Det er mykje som står på spel.

Kraftkabel under gangstien mellom Judaberg og Ladstein kan vera løysinga når straumnettet på Ryfylkeøyane skal oppgraderast, skriv KrF-politikar Henrik Halleland.

Debattinnlegg

Henrik Halleland Gruppeleder, Stavanger KrF

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Me i Ryfylke er stolte over det vakre kulturlandskapet vårt, det vil me at framtidige generasjonar og skal vere. Det er behov for meir straum i området for at næringslivet skal klare det grøne skiftet, og for at me som samfunn skal nå målet om eit nullutsleppssamfunn. Å leggja til rette for det grøne skiftet er sjølvsagt i alle si interesse og me må greia ut alternativ nøye før me tek denne avgjersla.

Folk fryktar luftspenn

Dette er naturleg nok ei sak som mange er opptekne av. Fleire har tatt kontakt med oss politikarar fordi dei er bekymra. Folk fryktar at konsekvensutgreiinga skal «favorisere» luftspenn berre på grunn av økonomi. Fleire aktørar meiner at Lnett i for stor grad har basert seg på Statnett sine utrekningar, utan å lytte til dei som legg større vekt på andre samfunnsøkonomisk sider av saka, som miljø- og fritidsinteresser, påverknad på tomteprisar og andre ulemper eit luftspenn kan føre til for dei som bur i området.

Me forstår at folk uroar seg. Dette er eit straumnett som skal leggjast i vakkert kulturlandskap med store natur- og friluftsinteresser. Inngrepet er og av stor betydning for landbruket som ikkje kan nytta arealet under linjene som spreieareal.

Dette er eit inngrep som vil få store konsekvensar for fleire generasjonar. Dette valet er viktig, me kan ikkje utan vidare godta desse føringar. Vil dei i tilstrekkeleg grad ta omsyn til den teknologiske utviklinga? Statnett har tidlegare hevda at ei miljømessig ulempe ved kabling vil vere at kablane må gravast ned eller sprengjast i fjell, og at dette nokon stader vil kunne gi varige sår i terrenget.

Kablar utan terrengsår

Dersom Statnett søker konsesjon på ein trasé som baserer seg på luftspenn, vil den konkrete kostnadsdifferansen mellom luftspenn og dei ulike kablingsalternativa bli eit sentralt premiss for det endelege valet. Då snakkar me omtrentlege kostnadsdifferansar, og det er ikkje godt nok.

Me ser det difor som sentralt at konsekvensutredninga, dersom ho inneheld ein «preferanse» for luftspenn, har med konkrete berekningar av alle alternativa. Det må til for å få eit godt offentleg ordskifte og ein reel politisk debatt i forkant av den endelege avgjersla.

Eit døme: For ei tid sidan blei det lagt straumkablar over elva Nausta i Sogn og Fjordane. Ifølgje oppslag i avisa Firda opplyste Statnett at graving ikkje var eit alternativ. Ifølgje entreprenørar som har uttala seg i etterkant stemmer ikkje dette. Me har per i dag teknologi som gjer det mogleg med kabling utan graving i lausmassar og kabling gjennom fjellformasjonar utan skyting. Med andre ord: Kabelframføring utan «varige sår i terrenget» let seg gjera.

Eit spleiselag er vinn-vinn

Det er då naturleg å spørje: Har Statnett nok merksemd retta mot dagens teknologi som reduserer inngrepa?

KrF og Høyre sitt forslag er å kombinere bygginga av kraftlinja med bygginga av den lenge etterlengta gang- og sykkelvegen frå Judaberg til Ladstein. Me trur det let seg gjera som eit spleiselag der utbyggjar, kommune og fylkeskommune bidreg økonomisk. Dette er ein vinn-vinn situasjon som ikkje må gå frå oss. Vi har i fleire budsjett tatt inn forskotering av denne strekninga med kommunale pengar utan å få fleirtal. Denne sjansen må alle parti i Stavanger gripa.

Folk fryktar at konsekvensutgreiinga skal «favorisere» luftspenn berre på grunn av økonomi. Fleire aktørar meiner at Lnett i for stor grad har basert seg på Statnett sine utrekningar.