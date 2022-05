Ikkje ta vekk skogen vår, for den minner oss om friskt liv

DEBATT: Sjukdom har brått snudd opp ned på livet mitt. Frå rommet mitt i Boganes bokollektiv ser eg rett ut i ein grøn fin skog, som no er i ferd med bli fjerna av anleggsmaskinar, fordi det skal byggjast veg her.

Eg er blitt brukar av eit bufellesskap. Skogen og terrassen med ettermiddagssol har vore lyspunkt i denne situasjonen – heilt til i dag. I dag har nemleg digre maskinar gått laus på trea.

Debattinnlegg

Birgit Aadland Hafrsfjord

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Eg skal ikkje blanda meg inn i debatten om storspovevern i Gauselvågen, så langt derifrå. Men ikkje så langt derifrå ligg der ein veg som er i ferd med å bli gjort om til bussveg. Eit lite stykke derifrå igjen, på nedsida av vegen og med adresse Gauselvågen 8, ligg der nokre låge trebygningar, retteleg trivelege å sjå på. Mellom bussvegen og husa ligg der ein liten skog, som dei siste tre vekene har endra seg frå bladlaus til lysande eirgrøn.

Korleis eg veit det? Jau, eg bur for tida som næraste nabo til denne perla av ein skog. Frå rommet mitt i Boganes Bokollektiv ser eg rett ut i det grøne, friske livet. Det – og terrassen utanfor felleskjøkkenet – er det einaste her som minner om friskt liv. Ja, og så eit særs positivt og omsorgsfullt personale, då. I ein livssituasjon der sjukdom brått snur opp ned på alt, er det avgjerande for om dagane trass i alt, har eit snev av meining …

Korleis vil det gå med respiratoren og lufttilførselen min i sommar, når varmen gjer at vindauget må stå ope, same kor mykje eksos det er utanfor? Korleis skal vi få tilgang til ettermiddagssol utan å sitja på utstilling kloss oppi bilvegen?

Ikkje ta skogen vår!

Eg har ikkje vore her lenger enn desse tre vekene. Dei andre som bur her, har vore her i årevis. Eg trur ingen av oss eigentleg vil vera her; for min del var det ikkje ein gong snakk om «Take it or leave it» – det var berre «Take it!» Alternativ finst ikkje. Ein brutal overgang frå å leva eit fritt og aktivt liv, til å måtta ha tilsyn heile døgnet.

Skogen og terrassen med ettermiddagssol har vore lyspunkt i denne situasjonen – heilt til i dag.

I dag har nemleg digre maskinar gått laus på trea. Av alle ting skal det byggjast veg rett forbi husveggen her, for å laga ny tilkomst for bilar og syklar til Jåttå vidaregåande skole. Vekk med skogen, vekk med usjenert uteplass for menneske som sjølve ikkje har sjanse til å koma seg vekk. Det vert trafikk rett forbi, med den støyen og eksosen som det medfører.

Det som er utruleg, er at avdelingsleiar ved bukollektivet ikkje har fått eit einaste varsel om vegplanane. Kven kunne koma på at bussvegen også skulle innebera planar om ny stikkveg ned til Jåttå vgs.? Først i førre veke vart vedkomande klar over planane, og fekk kalla inn til eit møte med kommunen – det gjekk av stabelen tidleg på torsdag. Og samstundes sette dei altså i gang med trehogsten.

Har nokon ei storspove til låns?

Korleis vil det gå med respiratoren og lufttilførselen min i sommar, når varmen gjer at vindauget må stå ope, same kor mykje eksos det er utanfor? Korleis skal vi få tilgang til ettermiddagssol utan å sitja på utstilling kloss oppi bilvegen? Og korleis vil det gå med meg og dei andre som bur her når det ikkje vert mogleg å sova uforstyrra? Energinivået er allereie på eit lågmål. God søvn er avgjerande for om dagen vert meir enn berre eit slit å koma igjennom.

Eg lurer på om nokon har ei storspove til låns. Her er det ikkje snakk om ein trua art, men om trua einskildindivid. Akkurat som heilt nedst i Gauselvågen. Det må då kunna gå an å justera planane, så det ikkje vert fullt så gale som det ligg an til! Enkle grep vart foreslått på møtet på torsdag, men det var visst for seint, vart det sagt. Kan nokon likevel gripa inn – NO?

Frå rommet mitt i Boganes Bokollektiv ser eg rett ut i det grøne, friske livet. Det – og terrassen utanfor felleskjøkkenet – er det einaste her som minner om friskt liv. Ja, og så eit særs positivt og omsorgsfullt personale, då.