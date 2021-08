Det går bra når MDG styrer, Jonas!

«Hadde Støre åpnet øynene bare litt, ville han sett at MDG er med og styrer åtte av de ti største byene i Norge», skriver Håkon Fossmark.

Debattinnlegg

Håkon Fossmark Kommunestyremedlem i Stavanger (MDG)

Publisert: Publisert: Nå nettopp

POLITIKK: Årets valg blir et klimavalg, heldigvis. Til tross for at både Sp, Ap og Høyre gjør sitt for at valget skal handle om alt annet. Klima og miljø er tidens viktigste sak. Det viser også målingene. Senterpartiet stuper, Arbeiderpartiet står stille. Grønne partier fosser fram.

Med den økte oppmerksomheten og oppslutningen rundt grønn politikk, er Jonas Gahr Støre livredd for endring, og for å gi Miljøpartiet De Grønne innflytelse. Politikken skal helst være som den alltid har vært. Heldigvis er det ikke Støre som bestemmer hvor mye innflytelse andre partier får. Det bestemmer velgerne. Jo flere som stemmer grønt, jo mer gjennomslag får MDG. Så enkelt, og så fint er demokratiet.

Hadde Støre åpnet øynene bare litt, ville han sett at MDG er med og styrer åtte av de ti største byene i Norge. Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, for eksempel. Og her går det strålende. Både i samarbeid med andre partier, og i arbeidet med å kutte klimautslipp, bevare natur, prioritere mennesker og miljø foran biler, køer og dårlig luft i byene. Og i arbeidet med å legge til rette for et fornybart næringsliv og samfunn i stedet for et oljeavhengig. Dette til inspirasjon.