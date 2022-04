Vandrefalken inntar by etter by og vi bør glede oss!

DEBATT: Ser du en vandrefalk i byen, skal du glede deg for den gjør en viktig jobb i det urbane økosystemet. Før var vandrefalken utrydningstruet, nå viser den seg i storby etter storby.

At det er vandrefalker i byer som Oslo, London, New York, og Berlin er et sunnhetstegn, da vandrefalken nesten døde ut for femti år siden. Falken på bildet holder til i høyhuset på Bryne.

Ellen Hagen Leder Norsk Falkejakt Forbund

Byen yrer av fugle- og dyreliv, men de fleste urbane artene er mer til sjenanse enn fryd, for folk flest. Spurver, duer, kråker, måker, rotter og av og til rev, finner mat i byen.

Om vi analyserer det urbane fugle- og dyrelivet, er byen en plass hvor utvalgte arter har tilpasset seg. I byen er det ikke så mange farer, som for eksempel vindmøller og hubro, for måker, duer og kråker, fugler som i flertall fort oppleves som en plage.

Måker i Stavanger sentrum er raske til å ta mat rett fra hånden, og veien til konflikt blir da kort. Tilpasningsdyktigheten til disse fuglene er utrolig, men den settes ikke pris på når dyrene blir for nærgående. Sirkelen mellom å ønske nærkontakt gjennom å mate fugler som ender og svaner, og det at måkene blir oppsøkende når vi selv ikke ønsker det, er utfordrende.

Vandrefalkens viktige funksjon

Hvor det er mat og vann, der kommer det fort dyr. De dyrene som også raskt formerer seg, gir en overflod av flere dyr, slik som fugler, og da skjer det noe litt spennende. Da kommer det av og til et nytt dyr inn i byens urbane økosystem, nemlig vandrefalken. Vandrefalken jakter bare på flygende bytte, og i byer er det uendelig med mat for den. De første urbane vandrefalkene i Rogaland var mest sannsynligvis vandrefalkene som besøkte høyhuset på Bryne, de bruker det enda som sitt jakttårn.

Falken hekker gjerne i fjellområder, der får de muligheten å kaste seg ned fra et stup på jakt. I dette fallet er vandrefalken verdens raskeste dyr. I byer oppsøker de de høyeste byggene, fra skyskrapere til kirketårn, og på bakken finner en raskt spor av oppspiste fugleskrotter, og skitt, etter dens aktiviteter. Skitne vinduer fra fugleskitt er en lav pris når en tenker på falkens funksjon, nemlig å jakte og spise fugler. Når falken opptrer i bybildet, begynner de andre fuglene rundt å passe på, de flytter seg vekk fra dens område, for de vet at falken er en fare for dem.

Et ufortjent dårlig rykte

Naturen er livets gang hver eneste dag, det samme gjelder for falken. Dersom den skal klare å overleve, må den jakte daglig for å spise, for om middagen slipper unna kan livet fort stå i spill for vandrefalken. Denne type falk er også observert i Sandnes i vår. Også her har et nytt ‘fjell’ vokst opp fra bakken, Møllekvartalet, ikke langt fra hvor falken ble sett. I Stavanger har vandrefalk de siste årene blitt observert litt i utkanten og i Stavanger Øst. I mars ble en falk sett midt i Stavanger sentrum da den ribbet og spiste en fugl synlig på gatenivå.

Senest 30. mars sto jeg nedenfor Søstrene Grene da fjær dalte ned fra himmelen, en etter en. Rugdefjær, en velkommen art på vandrefalkens meny. Jeg krysset veien opp mot Stavanger domkirke for å kunne se toppen av inngangen av bygget til Storhaug legesenter. Der lå det en rugdeskrott, nå ytterligere ribbet av en kråke. Her har vandrefalken vært på ferde, en tidlig frokost har den hatt, og smulene blir spist av andre. Det kan være det er vandrefalken fra Stavanger Øst som har flyttet inn til sentrum, eller kanskje det er to her nå? At det er vandrefalker i byer som Oslo, London, New York, og Berlin er et sunnhetstegn, da vandrefalken nesten døde ut for femti år siden på grunn av bruken av miljøgiften DDT i jordbruket.

Før dette kjempet vandrefalken, og alle rovfuglene i Norge, en kamp for livet. Fra 1840-årene frem til norsk lov om freding av ville dyr i 1968, ble rovdyr, inkludert rovfugler, jaktet på for utryddelse. De ble ansett for å være skadedyr, og dette henger fremdeles igjen som et stigma. Dette vises gjennom politiske holdninger mot blant annet ørn og gjentatte ønsker fra Senterpartiet om å felle dem.

Redningsaksjon for falken

Vandrefalken var nær utryddelse, men med menneskelig hjelp og hekkeprogram, ledet av Dr. Tom Cade, ornitolog og falkoner, ble vandrefalkprosjekter redningen for å gjeninnføre vandrefalken i hele verden, ja til og med i Norge. Min oppfordring er denne: Se litt på dyrelivet som er i byen, tenk så tomt og trist det ville vært uten alle fuglene. Se opp etter falken på høye bygg, kanskje du er heldig og får øye på verdens raskeste skapning. Og om falken fanger et bytte, hold avstand, la den sitte i fred, og la naturen gå sin gang; dette er byens urbane økosystem som er vandrefalken del av, midt i Stavanger sentrum.

