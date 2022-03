Kor blei nynorsken av i året via frivillig innsats?

DEBATT: Skal året til dei frivillige berre markerast på bokmål? Det er rart all den tid målrørsla i høgste grad er tufta på frivillige sin innsats.

2022 blir kalla «Frivillighetens år». Markeringa skal bidra til auka deltaking, mangfald og synleggjering. Eit mangfald som berre skjer på bokmål når me ser på nettstaden deira.

Einar Schibevaag Leiar, Rogaland Mållag

Frivillig arbeid er ein viktig og tradisjonsrik del av det norske samfunnsmaskineriet. 78 prosent av befolkninga er med i ein eller fleire frivillige organisasjonar, og den frivillige arbeidsinnsatsen svarar til 142 000 årsverk (SSB, 2020). Dette er eit betydeleg bidrag til mange viktige samfunnsoppgåver.

I 2022 vil regjeringa markera det gode arbeidet alle frivillige gjer gjennom satsinga «Frivillighetens år». Markeringa skal bidra til auka deltaking, mangfald og synleggjering. Eit mangfald som berre skjer på bokmål når me ser på nettstaden deira.

Dugnad for språket

Det er jo eit dugnadsarbeid med talar om. Ei vanleg arbeidsform i lag og foreiningar, som arbeidet i ungdomslag og idrettslag, eller når feiringa av 17. mai skal organiserast i bygda. Mest alt målarbeid handlar om språkleg likestilling, å hegna om språket vårt og dialektane våre i kvardagen. Dette målarbeidet baserer seg òg i første rekkje på dugnadsinnsats, eit arbeid som blir utført kvar dag i alle lokallag og fylkeslag for å vise den språklege krafta nynorsken har. Ei kraft den språklege politikkutforminga på Stortinget har slått fast skal odlast og vera synleg i kvardagen over heile landet.

Kari og Ola Nordmann stør altså opp om organisasjonslivet vårt, men det er vanskelegare og vanskelegare å få medlemmer til å melda seg til teneste i styre og stell. Mållaget er ikkje noko unntak. Det frivillige har historisk spelt ein avgjerande rolle for demokratibygginga i landet vårt og vedlikehaldet av dette. Me treng ikkje bekymra oss på kort sikt for utviklinga av det norske demokratiet, men me skal heller ikkje ta ting for gitt, noko som krev at fleire blir med i organisasjonane sitt arbeid.

Språk bør vera eit tema

Me må vakta oss frå å bli meir aktivitetsorientert og mindre verdiorientert, fordi organisasjonane ofte i mindre grad enn tidlegare er utovervende, og i større grad rettar aktiviteten sin mot eigne medlemmer. At banda mellom det lokale og det nasjonale organisasjonsnivået òg står i fare for å bli svekka ved at meir og meir av arbeidet blir løyst frå hovudstaden, er heller ikkje av det gode.

I 2022 har altså regjeringa peika på at me skal markera eit år for dugnadsarbeidet vårt, «Frivillighetens år». Det skal vera eit flaumlys på frivillige organisasjonar og politikk for det frivillige arbeidet i Norge. Mange lag og organisasjonar er invitert med, men felles for dei er at språk ikkje synest å vera eit tema. Det mangfaldet og den likestillinga samfunnet vår meiner dei strevar for å oppnå blir her sett til sides når regjeringa vil heidra dugnadsånda.

Målarbeidet er eit godt og viktig døme på det frivillige og dugnadsånd. Årsmøtet i Rogaland Mållag vil gjerne ta del i markeringa og feiringa – og aller helst på målforma vår: Nynorsk.

