Ønsker ikke at fire USA-baser smugles inn i Norge

«De milliarder av kroner som skal til for å lage F-35, kan brukes til vern av skogområder i tropiske strøk og skolegang til kvinner i utviklingsland», skriver Anne Marie Austbø Johannessen.

Debattinnlegg

Anne Marie Austbø Johannessen Stavanger

DEBATT: Vi ønsker en fredspolitikk som ikke bindes til USAs militære maktspill og stormannsrivalisering. Da må vi legge ned alle våpen på jord og slutte å produsere dem til egen vinning, men vinne alt på fred og forsoning. Da vil vi få en renere klode, fordi de nye F-35 jagerflyene spytter ut CO₂ i stor målestokk.

De milliarder av kroner som skal til for å lage dem, kan brukes til vern av skogområder i tropiske strøk og skolegang til kvinner i utviklingsland. Dette vil også minske den krigsangst som mange av oss føler i kjølvannet av opprustning og krigshissing slik vi ser når Nato vil bygge militærbaser på flyplassene Sola, Rygge og Evensmo.

Skal vi ikke bare kunne si at USA og Nato-landene har vunnet våpenkappløpet mot Kina og Russland og begynne på et annet kappløp. Kappløpet for fred.