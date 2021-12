Norge kan også bli sterkt rammet i en energikrise

DEBATT: Utfordringene står i kø i EU hvis energisituasjonen forblir kritisk. Vi kan også bli sterkt rammet. Nå gjelder det å navigere riktig og tenke på «verste tilfelle»-løsninger.

«Hvis vinteren fortsetter med minusgrader, klarvær og vindstille, kan et sammenbrudd i europeisk energiforsyning ikke utelukkes. Fra flere hold merker vi en engstelse for nettopp dette», skriver Seniortanken.

Innlegget er skrevet av Seniortanken: Hjalmar I. Sunde, Gunnar Berge, Kjell Traa, Ivar Sætre, Jostein Soland, Torvald Sande, Njål Kolbeinstveit, Egil Harald Grude

Regjeringen har ikke fått det lett etter skiftet. I tillegg til de vanlige vanskeligheter som kommer hvert år på denne tid, skaper en ny koronabølge med nytt virus utfordringer som må håndteres. I tillegg kom den eksplosive prisøkningen på strøm som truet regjeringens legitimitet. Folk forlangte øyeblikkelige tiltak! En foreløpig reaksjon på tiltakene er «godt håndverk på ganske kort tid».

Handlingsfrihet

Er det noe godt i denne situasjonen, så er det at våre vannkraftverk og gassprodusenter håver inn penger. De ender i hovedsak i hendene på stat og kommune. Ingen utenlandske eiere profiterer. For vindkraft er akkurat dette noe annerledes. I sum gir dette stat og kommune betydelig handlefrihet, en handlefrihet som mange av våre handelspartnere ikke har.

Europa i energiklemme

Utover dette, er der andre forhold som bekymrer i betydelig grad. Europa har for lite strøm til å vedlikeholde egen aktivitet, til å forfølge utfordringene fra det grønne skiftet og til å holde hjulene i gang når naturen ikke vil spille på lag. I dag produserer gasskraftverk, kjernekraftverk og kullkraftverk det de kan. Rørledningen Nord Stream-2 kommer ifølge Tysklands nye utenriksminister ikke i bruk hvis det skjer en opptrapping av Ukraina-konflikten. Samtidig vet vi at kjernekraftverk i Tyskland og Sverige er i ferd med å legges ned. Andre vil innen kort tid stenges ned for vedlikehold. Der finnes ingen robuste løsninger for å erstatte tapt produksjon. Hvis vinteren fortsetter med minusgrader, klarvær og vindstille, kan et sammenbrudd i europeisk energiforsyning ikke utelukkes. Fra flere hold merker vi en engstelse for nettopp dette.

Det kan tvinge frem løsninger for energisparing som vi hittil har vært spart for. Det finnes få andre muligheter enn å stenge ned industri, og eventuelt i neste fase nytte områdestengning med korte intervaller. Dette skjedde sist august i Tyskland. De som tror at slike handlemåter ikke vil bety noe for oss, tenker ikke langt nok. EU og Storbritannia er våre viktigste handelspartnere. Skjer der store endringer her, vil de fort bli svært alvorlige for oss. Våre arbeidsplasser innen import og eksport er svært konjunkturavhengige. Hvis vi begynner å endre på inngåtte avtaler om strøm, muliggjort av våre mange utenlandskabler, kan dette slå tilbake med uant kraft i andre situasjoner. EØS-avtalen er ikke det samme som medlemskap når situasjonen blir kritisk.

Hva gjør vi?

Her gjelder det å navigere riktig og tenke på «verste tilfelle»-løsninger som kan bli aktuelle allerede i vinter. Gode forberedelser og beredskapsplanlegging vil lette vår egen tilpasning hvis en slik situasjon oppstår. Har våre beredskapsmyndigheter noen gode svar på en slik situasjon? Det er ikke overveiende sannsynlig at Europa denne gangen vil reddes av mye vind, plussgrader, mye regn og effektiv strømsparing. Om så var, så er det likevel ingen grunn til å stanse arbeidet med å gjøre både oss og Europa mer robust med balanse mellom energiproduksjon, forbruk og overgang til det grønne skiftet. Hvis vi ikke har svarene på hvordan vi selv vil takle en slik utfordring, haster det nå å finne frem til realistiske handlemåter og konsekvensene av disse og ikke skyve de unna i langsiktige målsettinger og tilpasninger.