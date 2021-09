Skremmende av avtroppende forsvarsminister

«Troen til Bakke-Jensen på at lagring av sensitive data kan overlates til private interessenter er ikke noe som beroliger», skriver Geir Hansen.

Geir Hansen Leder, Rogaland distrikt av NKP

DEBATT: Det er mildest talt skremmende for oss vanlige folk at avtroppende minister Frank Bakke-Jensen har et ønske om å overlate lagringen av Forsvarets data til en privat anbudsvinner.

Troen til Bakke-Jensen på at lagring av sensitive data kan overlates til private interessenter er ikke noe som beroliger.

En ny regjering er snart på plass og forhåpentligvis vil Bakke-Jensen sin etterfølger revurdere hvordan lagringen skal utføres.

