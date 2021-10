Parkering for ansatte burde være en selvfølge

DEBATT: Ansatte på sykehuset må ha tilgang til parkering på egen arbeidsplass. Det burde vært en selvfølge! Som det er i de fleste andre bedrifter.

«Når parkeringssituasjonen er så prekær som den er nå på Våland, hvordan vil det da bli på SUS 2024?» spør Marianne Falch.

Marianne Falch Stavanger

Jeg er veldig enig i lederartikkelen i Aftenbladet. Det er uforsvarlig å ikke tilrettelegge for å bedre ansattes tilgang til parkering ved egen arbeidsplass, i dette tilfellet SUS. Enten vi jobber dag, kveld eller natt. Eller har vakt/ansvar og må akutt på jobb når som helst på døgnet.

Per i dag er det bare de som bor lenger unna enn fem km. som får anledning til å kjøpe parkeringskort (det er dog mulig å kjøpe dagsparkering). Jeg er en av dem som etter definisjon bor for nær jobben. Jeg har derfor fått avslag på min søknad om parkeringskort. Klart jeg kan ta bussen (må da ta en buss til byen for deretter å skifte buss), sykle, gå eller løpe til jobb. Noen dager gjør jeg det. Men jeg ville gjerne hatt anledning til å velge selv hvordan jeg skal starte morgenen og komme meg til jobb.

Kommer for seint på jobb

Jeg begynner på jobb klokka 07.00. Da skal jeg være ferdig påkledd i sykepleieruniform på vaktrommet. Jeg må starte ganske tidlig hjemmefra hvis jeg skal løpe, dusje og kle meg om eller ta to busser før det. Så de fleste dagene kjører jeg bil. Enkelt og greit. Og da kjører jeg rundt i gatene på Våland og leter etter parkeringsplass der det er tillatt å stå i mer enn en eller to timer. Som regel finner jeg en plass oppe ved Vålandstårnet. Men noen ganger er det omtrent umulig, og jeg har enkelte dager kommet for sent på jobb på grunn av det.

I det private næringslivet hører vi sjelden om at ansatte nektes parkering. På sykehuset der vi jobber skift og turnus er dette et problem. Både at de som bor nærmere enn grensen ikke får parkering, og at de som har parkeringskort ikke finner plass i vaktskiftene.

På min sengepost skjer det flere ganger hver uke at noen av de ansatte som skal på kveldsvakt (14.15 - 22.00) ringer inn fortvilet og sier at de kjører rundt og rundt i parkeringshuset, men finner ingen ledige plasser. Og dermed kommer de for sent på jobb. Noe som medfører at sykepleier på dagvakt som skal gi rapport til kveldsvaktene må jobbe overtid siden rapporten blir forsinket. Dette er ikke ønskelig verken økonomisk eller arbeidstidsmessig.

Når parkeringssituasjonen er så prekær som den er nå på Våland, hvordan vil det da bli på SUS 2024? Med bare 50 flere parkeringsplasser enn det vi har nå? I det området er det ikke mange gater å parkere i for de som ikke får innvilget parkeringskort…

Få et ord med i laget

Ja, det er ønskelig at flest mulig kommer seg til jobb med kollektivtransport eller på egne bein (bokstavelig talt). Men vi bør selv få ha et ord med i laget - på linje med ansatte i andre bedrifter - om hvordan vi velger å komme oss til jobb. Dette er et problem nå. Og det kan bli et enda større problem på det nye sykehuset. Forhåpentligvis går det ikke ut over rekrutteringen. Eller pasientene.