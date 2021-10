Inkluderingsdugnaden er ikke ferdig

DEBATT: Altfor lenge har mennesker med funksjonsnedsettelser blitt sett på som belastninger fremfor ressurser. Mange unge kommer aldri ut i arbeid eller utdannelse. Det taper vi som samfunn stort på.

«Snart skal politikerne vedta stortingsmeldingen «Ingen skal havne utenfor». Da blir det viktig å sørge for at hjelpemidlene ikke bare finnes, men er tilgjengelige uavhengig av hvor i landet man bor», skriver Lars Kristian Bredahl.

Debattinnlegg

Lars Kristian Bredahl Daglig leder, Abilia Norge

Visste du at 45.000 mennesker med autisme i Norge aldri får en fot innenfor arbeidslivet? Autismediagnosen er mangfoldig, og gruppen inneholder alt fra «dropouts» til doktorgradsstipendiater. Utfordringen oppstår likevel når de endelig skal ut i arbeidslivet. Selv om mennesker med autisme ofte er ressurssterke og har mye kompetanse, får de ikke mulighet til å bidra grunnet mangel på kunnskap, tilrettelegging og tekniske hjelpemidler fra arbeidsgivere.

Dersom vi skal sørge for at flere fullfører skolen og kommer inn i arbeidslivet, må innsatsen starte i tidlig alder.

Kan løses med apper

Hverdagen kan by på enkelte utfordringer som å holde tiden, huske gjøremål, planlegge dagen, holde seg motivert og fokusere på enkeltoppgaver. Dette er utfordringer som kan løses med apper som gjør kommunikasjon med andre lettere, kalenderfunksjoner som skaper en struktur og oversikt over hverdagen, eller alarmer som gjør det lettere å forstå tid.

For man kan lykkes: Se på den norske bedriften Unicus som kun ansetter medarbeidere med asperger eller autisme. De har snudd asperger-diagnosen til sin fordel! Nøyaktigheten, kvaliteten og den lave feilmarginen gjør bedriften helt unik.

Mestring i hverdagen

Forskningen viser også at å ansette mennesker med ulik funksjonsgrad er lønnsomt. Livslangt utenforskap koster mellom 9 og 11,5 millioner. Ikke bare er det midler som kunne kommet fellesskapet til gode, men det handler også om mennesker som endelig får oppleve mestring i hverdagen og egne liv.

Inkluderingsdugnaden er ikke ferdig. Dersom vi skal sørge for at flere fullfører skolen og kommer inn i arbeidslivet, må innsatsen starte i tidlig alder. Det skjer gjennom en tilrettelagt skolegang med riktige hjelpemidler som fortsetter ut i arbeidslivet. Snart skal politikerne vedta stortingsmeldingen «Ingen skal havne utenfor». Da blir det viktig å sørge for at hjelpemidlene ikke bare finnes, men er tilgjengelige uavhengig av hvor i landet man bor. Det er en gylden mulighet til virkelig å ta et løft for de menneskene som har mye å bidra med, men som i dag ikke får sjansen.