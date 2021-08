Valgfriheten til elevene i videregående er i fare

DEBATT: Fritt skolevalg er grunnleggende for elevens valgfrihet, men nå vil venstresiden innskrenke elevenes frihet.

«Adressen din burde ikke ha noe å si for hvilken utdanning du får, og hvilke individuelle behov man har som elev», skriver Mille-Sofie Kvannli.

Debattinnlegg

Mille-Sofie Kvannli Leder, Stavanger Unge Høyre

Fritt skolevalg er grunnleggende for elevens frihet, og er første gang videregående elever får ta kontroll over egen framtid. Vi er heldige i Rogaland som har hatt ordningen så lenge våre foreldre kan huske. Mange tenker at det ikke finnes noen andre alternativer. Men valgfriheten til elevene er i fare.

Usosialt nærskoleprinsipp

En samlet venstreside går til valg på å fjerne fritt skolevalg i hele landet. De vil erstatte ordningen som sikrer valgfrihet mot et usosialt nærskoleprinsipp. Nærskoleprinsippet er kanskje gunstig for syv-åringer som ikke burde ta buss alene til skolen, men for oss videregående elever er nærskoleprinsippet det verst tenkelige.

Mobbing og mangel på tilhørighet er bare noen grunner til hvorfor elever søker seg til skoler borte fra nærskolen. Etter ti år med det samme miljøet og de samme klassekameratene, er det helt naturlig å ønske nye venner og et miljø mer tilpasset egne interesser. Vi elever må ha retten til å velge oss bort.

Jeg forstår ikke hvorfor venstresiden vil frata elevene friheten til å velge skole selv. De sier de bryr seg om ulikhet, men anerkjenner ikke at elevene ikke velger sin egen bo-adresse. Adressen din burde ikke ha noe å si for hvilken utdanning du får, og hvilke individuelle behov man har som elev. Samtidig reflekterer det ideologien til venstresiden: En A4-skole tilrettelagt for en gjennomsnittselev som ikke eksisterer.

Veivalg

Vi står derfor over et stort veivalg. Et valg mellom frihet eller tvang. Som elev på videregående skole som selv valgte bort nærskolen, vet jeg godt hva jeg hadde valgt!

