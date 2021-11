Regjeringen rir prinsipper som slår helt feil ut

DEBATT: Når man er så opptatt av å «ta» en gruppe mennesker, at man glemmer hvem man sa man skulle hjelpe i valgkampen,. Da tenker jeg man er for opptatt av sine egne oppfatninger og ikke ser helheten.

Den nye regjeringen på vei ut til Slottsparken med Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum i spissen.

Debattinnlegg

Kristian Kristensen Nestleder, Finansforbundet, SpareBank 1 SR-Bank

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ap og Sp la som ny regjering frem tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2022, hvor de foreslår i sin helhet å fjerne rabatten på aksjespareprogram for ansatte i bedriftene. Jeg vil tro at tanken her er at «de rike» ikke skal få tilgang på enda en gunstig ordning som er med å skape forskjeller, men konsekvensen av å ta vekk denne rabatten vil ha stikk motsatt effekt.

Forskning viser at bedrifter som har ansatte inne på eiersiden, er mer effektive, har mer innovasjon og er mer omstillingsdyktige.

Min påstand er at denne ordningen tvert imot er med på å bygge ned økonomiske forskjeller, ved at ordningen er for alle ansatte, som da kan ta en større del i verdiskapningen som skjer i egen bedrift (både i form av verdiøkning på aksjen, men ikke minst i form av utbytte).

Negative konsekvenser

Denne foreslåtte endringen kan gi negative konsekvenser for aksjespareprogram i bedrifter som Veidekke, AF Gruppen og Norconsult hvor ansatte i dag har mer enn 10 prosent eierandel. Det finnes flere andre bedrifter med høyt innslag av eierskap blant de ansatte, og det burde vært enda flere på listen. Jeg er redd for at den foreslåtte endringen nå vil medføre at ansattes eierskap i bedrifter som vi er avhengige av for verdiskapning og omstilling i samfunnet, vil stagnere og flere bedrifter vil avstå fra å gå inn på denne ordningen.

Dette gjelder også for oss ansatte som jobber innen finansnæringen, hvor også flere av bedriftene har aksjespareordninger for alle ansatte. Finansnæringen skal også være med bedriftene i denne omstillingen og må være innovative i utviklingen av produkter, tjenester og til å kanalisere kapital til omstillingen som bedriftene skal igjennom.

Mer effektive

Forskning viser også at bedrifter som har ansatte inne på eiersiden, er mer effektive, har mer innovasjon og er mer omstillingsdyktige. Dette viser en ny rapport som er utarbeidet av NyAnalyse i samarbeid med Finansforbundet.

Med tanke på hva næringslivet i Norge skal igjennom de neste årene, så ville jeg heller trodd at den nye regjeringen hadde lagt til rette for at flere ansatte kunne komme inn som eiere i egen bedrift.