Er vi blitt et utskjemt og kravstort folkeslag?

DEBATT: Vi som bor i Norge, har det godt. Vi bor i et av verdens rikeste land, og vi har fred. Likevel klager vi på alt mulig. Nå er det tydeligvis strømprisene som vil ta «livet» av oss.

«For mange vil det si at man ikke kan reise til Syden på sommerferie, for da har man ikke råd til å betale strømregningene i desember. Prioritering folkens», skriver Ragnhild Johannessen.

Ragnhild Johannessen Hommersåk

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

I alle aviser og på sosiale medier kommer tåredryppende historier om hvordan tidens strømpriser vil oss til livs. Jeg vil med en gang presisere at mine kommentarer her gjelder ikke de eldre, de uføre eller andre som av en eller annen grunn ikke kan ta seg arbeid for å tjene penger til livets opphold.

Danmark har konstant dyr strøm og lever etter det.

Hva med tøfler og ullklær?

På Facebook er det opprettet en gruppe som har fått over 450.000 tilhengere i løpet av kort tid. Og alle har det forferdelig. De holder på å fryse i hjel og må forsake på det ene og det andre. Unger fryser når de skal leke på rommene sine – hvorfor kan de ikke leke på kjøkkenet eller i stua? Man trenger vel ikke å varme opp hele huset slik at alle kan være på hvert sitt rom i 24 grader? Det er sunt å sove i +/-15 grader, så da kan man fokusere på å bruke strøm til oppvarming i oppholdsrommene? Hva med tøfler og ullklær?

Norge har i mange år hatt rimelig strøm, og i sommermånedene betaler vi alle veldig lite. Hvor mange planlegger med at strømprisene kanskje vil øke når vannmagasiner går tomme, og vi koser oss i sol og sommervær? Strømregningen vil bli høyere i vintermånedene – man må legge av penger til det.

Prioritering, folkens!

Man kan ikke bruke de ekstra kronene på billig strøm på sommeren til fest og Syden hvis man ikke har lagt av til strømregninger som er tre- og kanskje firedoblet til vinteren. Jeg blir helt målløs av uvitenheten og for ikke å snakke om tankeløsheten til det norske folk for tiden. For mange vil det si at man ikke kan reise til Syden på sommerferie, for da har man ikke råd til å betale strømregningene i desember. Prioritering folkens! Prioritering og planlegging gjennom hele året!

Til sammenligning ligger strømprisene i Norge på linje med Marokko, Sør-Afrika, Bulgaria og Colombia. Dette er i mine øyne ikke særlig rike land hvor innbyggerne tjener forholdsvis godt. Mens vår nabo i sør som vi kan sammenligne oss litt med, Danmark ligger helt i toppen sammen med Tyskland og Belgia. De har konstant dyr strøm og lever etter det.

Ja, vi har vannmagasiner og vind nok til å kunne ha rimelig strøm. Og her er jeg for at vi beholder vår egenproduserte strøm. Men jeg må si at jeg blir rimelig satt ut av den massesuggesjonen som har oppstått i mediene den siste tiden.