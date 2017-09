Vi skriver i kjølvannet av påstandene mot Nils Rune Langeland, professor i historie ved Universitetet i Stavanger (UiS), for å uttrykke motstand mot seksuell trakassering i høyere utdanning. Slik oppførsel undergraver innsatsen for å skape et inkluderende og respektfullt klima for utdanning og forskning.

Lørdag 8. juli beklaget Langeland saken via en sms til NRK og anklagene mot Langeland ble omtalt i Nettavisen Khrono, VG, Medier24 og Stavanger Aftenblad. Langeland har engasjert seg i et langsiktig mønster av diskriminerende oppførsel, inkludert uønskede seksuelle tilnærminger på sosiale medier.

Ikke bare én sak

I tillegg til upassende og grove seksuelle meldinger til kvinnelige studenter, skrev Langeland på Facebook i august 2014 at han hater pakistanere.

På den tiden ble han kalt inn på teppet hos arbeidsgiveren sin, UiS, og konklusjonen etter samtaler med arbeidsgiver ble blant annet at han ikke skulle forelese i dannelse for sine nye studenter. Nå har UiS bestemt at Langeland ikke skal undervise i studieåret 2017/2018 som refs for upassende og grove seksuelle meldinger til kvinnelige studenter.

Tar sterk avstand

Vi mener at signalet denne saken sender ut til kvinner generelt, og kvinnelige studenter spesielt, er svært uheldig.

Vi skriver for å uttrykke vår tro på at informasjonen nå i det offentlige rom – inkludert det som Langeland selv har gitt i svar til mediene – er tilstrekkelig til å demonstrere at Langeland har engasjert seg i atferd som bryter med normer for passende faglig adferd.

Ingenting er viktigere for vårt akademisk samfunn enn vitenskapelig og etisk tillit. Basert på informasjonen som er blitt offentliggjort, tar vi på det sterkeste avstand fra skadelige handlinger og ytringer mot kvinner og minoriteter i det norske samfunnet.

Følgende vitenskapelig ansatte har skrevet under på dette innlegget: