Eksamen før russetiden er en uansvarlig hjertesak Unge Høyre lenge har kjempe for. Det å være russ, er ingen unnskyldning for å drikke seg full hver kveld, og hvertfall ikke en unnskyldning for å gjøre det dårlig på skolen.

Altfor liten tid til å lære

Russen i år ble døpt 6. april. Dersom eksamen skal være før russetiden, må eksamen allerede begynne i mars. Det gir et totalt åtte måneder til å lære et helt års verdt pensum. Å måtte rase gjennom pensum på denne måten, gir elevene altfor lite tid til å lære, og ikke minst jobbe med stoffet. Det fører til at de som faller av, aldri klarer å henge med. Det kreves utrolig med selvdisiplin og selvstendig arbeid for å komme seg opp igjen, eller skaffe seg forståelse for stoffet.

Russetiden skjer i regi av russen selv og ikke av skolen.

Argumenter for eksamen før russetiden er blant annet at elevene ofte gjør det dårligere på eksamen, og at ungdommen ikke er selvdisiplinerte nok til å fokusere på både skole og russefeiring. Dette strider imot alle konsekvensene eksamen før russetiden vil bringe.

Frihet er en av Unge Høyres hovedpunkter. Friheten til å velge og friheten for egen læring, står sentralt i all politikken vi står for. Russetiden skjer i regi av russen selv og ikke av skolen. Skolen skal derfor ikke ta ansvar for ukontrollert drikking og festing på fritiden. Ingen tvinger deg til å være sent opp for å feste og drikke.

Alle skoler har 190 obligatoriske skoledager og 6-7 planleggingsdager. Første termin består ofte av 100 dager, mens andre termin ofte er 90 dager. Dersom eksamen allerede er i mars, vil det være litt over 51 dager som ikke blir brukt, hvor 29 skoledager går til russefeiring. Alle kan forstå at elevene ikke er motiverte til å lære mer etter eksamen er over. Hva skal de da finne på i de resterende 51 dagene?

Fokusere på læring

Eksamen før russetiden går utover læring. Lærerne må gå fortere gjennom pensumet, og det får store konsekvenser for dem som faller av og dybdeforståelsen. Argumentet om at russen ikke er selvdisiplinerte nok til å både ferie russetiden, samt fokusere på skolen, strider i mot konsekvensene. Å måtte lære seg masse stoff på egenhånd, krever utrolig mye selvdisiplin. Vi trenger ikke eksamen før russetiden, vi trenger å fokusere på læring og ikke bøye oss for festing.