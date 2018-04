Judi Revers bok «In Praise of Blood. The Crimes of the Rwandan Patriotic Front» bygger på solid dokumentasjon; intervjuer som forfatteren selv har gjort, og vitneforklaringer som er lekket fra Den internasjonale straffedomstolen for Rwanda (ICTR). Boken tar opp forbrytelser begått av Rwandisk Patriotisk Front (RPF), under kommando av Rwandas nåværende president, Paul Kagame.

Folkemord fra begge sider

Journalisten karakteriserer RPFs forbrytelser mot hutu-befolkningen som folkemord. Samtidig erkjenner hun at hutuer begikk folkemord mot tutsier i 1994.

Den belgiske professor i juss og statsvitenskap Filip Reyntjens har tidligere hevdet at RPF begikk krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Etter at han har lest Judi Revers bok, hevder han nå at det er ugjendrivelig dokumentert at også Kagames hær begikk folkemord mot hutuer.

Judi Rever innhentet mange vitnefortellinger fra tidligere soldater og offiserer i Kagames hær. De har fortalt at mobile enheter som fulgte bak fronten til RPF, begikk omfattende massakre på hutuer. Det antas at RPF på den måten drepte mer enn 500.000 hutuer.

Kagames kommandosoldater, som kaltes «teknikere», hjalp også til med å drepe tutsier. Gjennom infiltrasjon i hutu-militsen Interahamwe bidro «teknikerne» til å trappe opp drepingen av tutsier. Dette ble gjort med det formål å sikre Kagames erobring av makten i landet.

Retten ble heller ikke informert om at Kagames hær begikk folkemord mot hutuer.

Dommene

Den historie som kommer til syne gjennom Judi Revers bok, er ganske annerledes enn den som Gulating lagmannsrett la til grunn for sin kjennelse i utleveringssaken mot Eugene Nkuranyabahizi. Også premissene for Høyesteretts kjennelse blir feil. Jeg mener at en feilaktig historieforståelse har påvirket domstolenes vurderinger og Justis- og beredskapsdepartementets beslutning om å utlevere Nkuranyabahizi til Rwanda.

Det er riktig som lagmannsretten legger til grunn, at folkemordet mot tutsier startet etter at Rwandas president Juvénal Habyarimana ble drept i et attentat 6. april 1994. Et faktum som retten derimot ikke fikk med seg, er at det var Kagame som sto bak attentatet. Retten ble heller ikke informert om at Kagames hær begikk folkemord mot hutuer.

Det bærer galt av sted når norske domstoler og regjeringen lukker øynene for de forbrytelser som Rwandisk Patriotisk Front, under Kagames kommando, har begått i Rwanda. Det virker fullstendig meningsløst å tro at Norge vil kunne bidra til rettferdighet og forsoning i Rwanda ved å utlevere Eugene Nkuranyabahizi til dagens regime. Jeg mener at en eventuell utlevering ville ha stikk motsatt effekt. Kagame ville få tilfredsstilt sitt ønske om å bringe nok en intellektuell hutu til taushet.

Kan ikke si at «vi visste ikke»

Høyesterett la i sin vurdering stor vekt på hensynet til det internasjonale strafferettssamarbeid. Det er vel og bra, men oppnås hensikten ved å legge seg flat for interessene til Rwandas diktator? Nei, det er forkastelig at Norge i realiteten bidrar til at Kagame fortsatt opererer under straffefrihet.

Det norske samfunn har i årevis vært blendet av propaganda fra Kagame-regimet. Etter utgivelsen av boken til Judi Rever må den tid være over. Heretter vil ingen i regjeringen kunne si at «vi visste ikke». Nå bør statsminister Erna Solberg sette ned foten og avslå utleveringsbegjæringen.

