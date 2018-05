Den siste tiden har vi nok en gang blitt sjokkert over plastproblemet. Omfanget av plastforurensingen av verden, fikk skikkelig oppmerksomhet når «plasthvalen» drev i land på Sotra i fjor. I disse dager ruller filmer og bilder av fuglefjellet Runde over skjermene våre, og vi blir sjokkerte. Når vi ser fuglereir bygget av plastsøppel, blir omfanget tydelig.

Mye plast fra fiskeriindustrien

Det som sjokkerer mange, er at så mye av plastavfallet kommer fra fiskeriindustrien. Men dette er ikke noe nytt. På 80-tallet ble oljeselskapene som opererte på sokkelen, beskyldt for å forsøple havet. Selskapene satte derfor i gang en storstilt opprydding, og riktig nok: Det var mye søppel! Men det viste seg at mesteparten kom fra fiskeri og skipsflåten.

En annen «hemmelighet» er at fiskerinæringen dreper fisk. Det kan det virke som om mange har glemt. For å si det slik: Fiskepinnene i frysedisken på Rema, har en gang vært fine fisker.

Men poenget mitt er ikke å finne enda en «syndebukk». Vi trenger ikke å rette dirrende miljøpekefingre mot enda en næring. For sannheten er at ansvaret må vi bære sammen. Problemet for planeten Tellus, er at den har fått mennesker. Mange mennesker. Fortsetter befolkningsveksten, så er vi snart 9 milliarder ombord. Hvert eneste menneske må på do. I løpet av livet blir det litt av en shitload. Forutsetningen er at man spiser mat. Mye mat. Energi trenger man også.

Vi må se utslipp i et globalt perspektiv. Om vi reduserer våre utslipp her hjemme, hjelper ikke det miljøet om utslippene øker et annet sted.

Krav til produsentene

Så da blir det litt forunderlig å legge ansvaret for forbruket vårt, på dem som gir oss det vi vil ha. Vi må starte å stille krav til hvordan de ulike produsentene skaffer oss det vi trenger. Mye av forurensingen og forsøplingen kommer fra «den tredje» verden. Ca. 90 prosent av plastforurensningen i havet kommer fra bare 10 av verdens elver. Dette fordi de produserer mye av de varene vi i den vestlige delen av verden forbruker. Ofte er det vestlige selskaper som ha flyttet produksjonen til områder med billig arbeidskraft og få eller igjen krav til hvordan man driver virksomheten.

100.000 nye fiskere?

Selv jobber jeg i oljeindustrien. Mange har søkelyset på oss. Mange vil «stenge kranene». Blant annet tar MDG til orde for å stenge ned vår oljeproduksjon. For å sysselsette de ca. 300.000 menneskene som jobber i bransjen, ønsker de å skape «grønne jobber» Det har også vært noen forslag. Oljearbeiderne kan bli fiskere istedenfor. Men: Tåler fiskebestanden at 100.000 nye fiskere skal drepe fisk? Hva med plastberget på Runde? Bør vi flytte industri fra land med høye krav til hvordan man driver virksomheten, til mer «liberale» land? For verden trenger både olje og gass. Uavhengig av om vi legger ned her hjemme.

Men hva gjør vi? Jeg mener følgende: